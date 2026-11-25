1. Theo truyền thông Iran, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán nước này khẳng định Tehran sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào với Washington nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng, đồng thời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Ghalibaf gọi những lời đe dọa và công kích từ phía Mỹ là "dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của người Mỹ".

2. Mỹ và Qatar khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và kinh tế, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Nội dung này được đưa ra tại Đối thoại Chiến lược Mỹ - Qatar lần thứ 8 vừa tổ chức tại Washington.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Rubio tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Qatar, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong việc nâng cao năng lực phối hợp và bảo vệ lợi ích chung.

3. Một nghị sĩ Iran mới đây tuyên bố tên lửa của nước này hiện có tầm bắn lên tới 4.500 km, đủ khả năng tấn công các mục tiêu tại châu Âu.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tehran liên tiếp phát đi những cảnh báo về năng lực tên lửa tầm xa, làm dấy lên quan ngại về an ninh khu vực và nguy cơ mở rộng phạm vi xung đột.

4. Bộ Ngoại giao Iran vào ngày 23/11 khẳng định Tehran sẽ triển khai tất cả các công cụ hiện có trên các phương diện chính trị, ngoại giao và quốc phòng để chống lại lệnh phong tỏa hải quân đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân mà Washington áp đặt đối với Tehran mang tính chất của một hành động xâm lược quân sự.

5. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn rơi 4 máy bay không người lái Mỹ trong vòng một ngày gần eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo mọi hành vi xâm nhập không phận nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

IRGC mô tả chiếc máy bay bị bắn hạ là biến thể MQ-1 tăng tầm. Lực lượng này đồng thời cảnh báo không phận Iran là lằn ranh đỏ, mọi hành vi xâm nhập hoặc vi phạm sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ.