'Điểm nóng' Trung Đông ngày 24/9: Mỹ kêu gọi xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới

1. Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Iran bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nhấn mạnh tàu thuyền phải được tự do qua lại eo biển Hormuz khi xung đột kết thúc.

Theo truyền thông châu Âu ngày 23/9, bà Kallas đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York để thảo luận các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng như mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

2. Mỹ và Iran đã có nhiều giờ thảo luận bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, trong nỗ lực hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và tháo gỡ bế tắc tại eo biển Hormuz.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các bên trung gian đã liên tục thực hiện các chuyến ngoại giao "con thoi" giữa phái đoàn Mỹ và Iran trong ngày 22/9 để chuyển tải thông điệp song phương.

3. Mỹ đang thúc đẩy xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột.

Người đứng đầu chương trình nghị sự năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.

4. Iran đã chính thức nêu các điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ được nối lại tại New York. Eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Washington đang trở thành những vấn đề then chốt trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã chuyển các điều kiện tới Washington thông qua trung gian Qatar.

5. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này đã thử nghiệm một loại vũ khí mới nhằm vào tàu sân bay Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng các hệ thống vũ khí mới và mở rộng phạm vi mục tiêu nếu tiếp tục bị tấn công.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết Iran có cơ sở hạ tầng công nghệ để chế tạo các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn đáng kể. Tuy nhiên, theo ông, việc sản xuất các hệ thống này cần một quyết định chính trị.