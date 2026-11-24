(Ảnh: Reuters)

1. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Rabigh và một cơ sở radar tại Ả Rập Xê-út, trong khi liên quân do Riyadh dẫn đầu thông báo đánh chặn các thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này.

Ngày 22/11, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành hai chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có nhà máy lọc dầu Rabigh ở bờ biển phía Tây và một trạm radar tại khu vực Al-Dawasir, miền Trung nước này.

2. Iraq đang chào bán dầu thô giao trong tháng 12 với mức chiết khấu lên tới 33 USD/thùng nhằm duy trì xuất khẩu trong bối cảnh vận tải gặp khó khăn, đồng thời thúc đẩy kế hoạch nâng sản lượng lên 10 triệu thùng/ngày vào năm 2032.

3. Theo công ty nghiên cứu Kpler, xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong tháng 10 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khi các nước sản xuất tìm được tuyến vận chuyển thay thế và nguồn cung từ Bắc Mỹ, Mỹ Latin tăng lên.

Số liệu của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong tháng 10 đạt 47,53 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 2013. Mức này vượt kỷ lục 46,44 triệu thùng/ngày thiết lập vào tháng 9/2025. Trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu dầu vẫn duy trì trên 40 triệu thùng/ngày.

4. Ngày 23/11, Bộ Ngoại giao Iran lên án lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ là “hành động xâm lược quân sự”, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ sử dụng “mọi biện pháp” để đáp trả. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh chìm các tàu chở dầu của Iran nhằm phá vỡ vòng phong tỏa.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định lệnh phong tỏa vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và là “hành vi phạm tội”, đồng thời nhấn mạnh Tehran có quyền sử dụng mọi biện pháp để tự vệ.

5. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "nghiêng về việc" nối lại các cuộc không kích vào Iran sau Ngày đầu năm mới nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Washington.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News ngày 23/11, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran vẫn đang diễn ra, nhưng ông tỏ ra thất vọng vì không có tiến triển thực chất.