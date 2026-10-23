'Điểm nóng' Trung Đông ngày 23/10: Ông Trump nói xung đột với Iran có thể sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột với Iran có thể sớm kết thúc, dự đoán giá dầu toàn cầu sẽ giảm mạnh sau khi xung đột kết thúc, đồng thời cảnh báo rằng Washington phải đảm bảo Tehran không thể xây dựng lại khả năng vũ khí hạt nhân trong những năm tới.

2. Tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê-út đã yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi trụ sở chính ở Dhahran và làm việc từ xa, sáu nguồn tin thân cận cho biết hôm thứ Năm, một ngày sau khi hai người thiệt mạng trong một vụ tấn công vào sân bay gần đó. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Aramco yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi trụ sở chính kể từ khi bắt đầu xung đột với Iran.

3. Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết bốn tàu liên quan đến các vụ chuyển dầu bất hợp pháp ở phía bắc vịnh Ba Tư đã bị tấn công đồng thời và bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi. IRGC cho biết thêm ba tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía tây eo biển Hormuz và cảnh báo quân đội Mỹ rằng những hành động khiêu khích tiếp theo có thể dẫn đến phản ứng rộng rãi hơn nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

4. Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Aglaia Balta, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Gholamhossein Darzi, đã gọi việc Mỹ phong tỏa đường biển đối với Iran là “sự vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

5. Theo Al Arabiya, quan chức cấp cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo cơ sở hạ tầng công nghệ của Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu nếu Washington tấn công Iran một lần nữa.

Theo báo cáo, ông Rezaei cho biết hơn 2 nghìn tỷ USD giá trị tài sản công nghệ liên quan đến Mỹ trong khu vực có thể gặp rủi ro. Các mục tiêu tiềm năng bao gồm cáp thông tin liên lạc, trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.