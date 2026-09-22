'Điểm nóng' Trung Đông ngày 22/9: Châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay

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1. Ngày 21/9, các tay súng Houthi đã nỗ lực chiếm giữ những cao điểm chiến lược tại Yemen nhằm chia cắt khu vực ven Biển Đỏ với các vùng lãnh thổ còn lại do lực lượng được Ả Rập Xê-út hậu thuẫn kiểm soát.

Động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích lực lượng Houthi vào phút chót.

Cuộc tiến công chớp nhoáng trong tháng này của Houthi đã mở rộng phạm vi xung đột tại Trung Đông sang một mặt trận mới, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

2. Châu Âu có nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý IV/2026 khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn do xung đột kéo dài.

Trước khi xảy ra xung đột, Trung Đông cung cấp khoảng một nửa lượng nhiên liệu máy bay mà châu Âu nhập khẩu. Để bù đắp nguồn cung thiếu hụt, châu Âu đang tìm đến những nhà cung cấp ở xa hơn, trong đó có Hàn Quốc, Nigeria, Mỹ và Canada.

3. Ngày 21/9, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã kêu gọi thiết lập một khuôn khổ an ninh khu vực nhằm đưa các nước vùng Vịnh và Iran xích lại gần nhau, đồng thời cho rằng cuộc xung đột hiện nay cần được xem như một "lời cảnh tỉnh" cho khu vực.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 ở New York (Mỹ), ông Al Thani nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng cuộc xung đột này sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người rằng đã đến lúc điều đó phải xảy ra". Ông lưu ý rằng cuộc khủng hoảng khu vực gần đây đã kiểm chứng những giả định về an ninh và ổn định, mô tả cuộc khủng hoảng này có những tác động vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

4. Tình trạng thiếu siêu tàu chở dầu đang đẩy giá cước tăng vọt, khiến nhiều tuyến vận chuyển đường dài không còn sinh lời và đe dọa dòng chảy dầu toàn cầu.

Giá cước vận chuyển dầu tăng vọt do thiếu siêu tàu đang khiến nhiều tuyến đường dài không còn hiệu quả về kinh tế, đe dọa làm gián đoạn dòng chảy dầu toàn cầu giữa lúc nguồn cung nhiên liệu eo hẹp vì chiến tranh ở Trung Đông. Tại một số khu vực, gần như không còn tàu trống để thuê.

5. Tổng thống Donald Trump liên tục thay đổi lập trường về việc hỗ trợ Ả Rập Xê-út tấn công lực lượng Houthi tại Yemen, trong khi Washington vẫn cần sự hợp tác của Riyadh trong cuộc chiến với Iran.

Theo truyền thông phương Tây, trong hai tuần qua, Tổng thống Trump nhiều lần cân nhắc đề nghị của Ả Rập Xê-út về việc Mỹ không kích các mục tiêu lực lượng Houthi. Nếu tham gia, Washington có nguy cơ mở thêm một mặt trận trong cuộc chiến với Iran do chính ông Trump phát động nhưng chưa thể kết thúc.

6. Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohebi nêu rõ: “Các mục tiêu của chúng tôi cũng sẽ không còn như trước. Chúng tôi có những mục tiêu mới mà đến nay chưa từng tấn công”.