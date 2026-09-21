'Điểm nóng' Trung Đông ngày 21/9: Quyền chủ động tại eo biển Hormuz vẫn thuộc về Iran

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1. Iran cảnh báo sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 7.

Hãng thông tấn Mehr ngày 20/9 trích dẫn tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf khẳng định các lực lượng Tehran sẵn sàng nhắm vào các tiêm kích đang được Mỹ triển khai ở Trung Đông. "Kỷ nguyên truy lùng các tiêm kích F-35 và F-15 đã bắt đầu. Đã đến lúc Mỹ phải báo cáo thiệt hại đối với những loại máy bay này", ông Ghalibaf cho biết.

2. Ngày 19/9, Ả Rập Xê-út xác nhận lực lượng phòng không nước này đánh chặn một tên lửa đạn đạo hướng vào Riyadh, AP đưa tin. Đây là lần đầu tiên thủ đô của nước này trở thành mục tiêu kể từ khi vòng xung đột mới bùng phát.

Cùng thời điểm, Ả Rập Xê-út cho biết Houthi tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng tại Yanbu, Taif và Baysh. Houthi tuyên bố đã sử dụng phối hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

3. Theo hãng tin WANA, ngày 19/9, phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc hộ tống tàu thuyền của eo biển Hormuz.

"Tuyên bố của CENTCOM về việc hộ tống tàu thuyền đi qua Hormuz là không đúng sự thật. Đây chỉ là một chiến dịch đánh lạc hướng nhằm nâng cao tinh thần cho binh lính Mỹ ở Trung Đông, đồng thời là cách biện minh cho những tổn thất tài chính và nhân mạng khổng lồ của Washington. Quyền chủ động tại eo biển Hormuz vẫn thuộc về Iran", ông Shekarchi cho biết.

4. Hôm 19/9, Reuters dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên bố ông sẽ không triển khai lực lượng quân sự tới khu vực Trung Đông theo cách có thể kéo đất nước vào vòng xoáy xung đột. Tuy nhiên ông chủ Nhà Xanh cho biết Seoul đang xem xét việc đóng vai trò lớn hơn nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực này.

Hàn Quốc hiện vẫn đang duy trì sự hiện diện của hải quân ngoài khơi Somalia để thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển, đồng thời từ chối các lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đóng vai trò quân sự tích cực hơn nhằm hỗ trợ Washington trong vấn đề Iran.

5. Theo số liệu do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gửi tới các nhà lập pháp và được truyền thông Mỹ công bố hôm 18/9, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 43,6 tỷ USD, tính đến ngày 3/9. Con số này tăng 5,6 tỷ USD so với ước tính được công bố trước đó, chủ yếu do chi phí vũ khí tăng mạnh.

Trong tổng số trên, Lầu Năm Góc đã phân bổ khoảng 11,2 tỷ USD cho các hoạt động quân sự và 28,1 tỷ USD để bổ sung lượng đạn dược đã sử dụng. Khoảng 4,3 tỷ USD được dành để thay thế các thiết bị mất hoặc hư hỏng.