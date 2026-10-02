'Điểm nóng' Trung Đông ngày 2/10: Lượng hàng Iran bốc lên tàu chở dầu giảm về 0 trong tháng 9

Một tàu chở dầu của Iran. (Ảnh: AFP)

1. Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định lời đe dọa "tiêu diệt" Iran, được cho là đã nói với tạp chí Time rằng "có thể" Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công vào nước này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Trước đó, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đó rất nhanh chóng, bằng cách này hay cách khác".

2. Theo ước tính sơ bộ từ việc theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp, Iran không bốc dỡ bất kỳ thùng dầu thô nào lên tàu chở dầu trong tháng 9, do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận thị trường năng lượng của nước này. Lượng dầu thô bốc dỡ đã giảm xuống 0 từ khoảng 250.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8, đánh dấu lần đầu tiên như vậy kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2.

3. Iran bác bỏ tuyên bố "bị đuổi khỏi nước" của các quan chức Mỹ. Phái đoàn Iran cho biết việc phái đoàn rời đi đã được lên kế hoạch từ trước và đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ. “Phái đoàn Iran đã rời New York, theo đúng lịch trình đã được thông báo trước cho Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 17/9”, phái đoàn cho biết trong một bài đăng trên X.

4. Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), Iran đã trực tiếp tấn công ít nhất ba tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong cùng một ngày, bao gồm một tàu chở dầu thô, một tàu chở khí hóa lỏng và một tàu khác. Ba tàu này được cho là đã bị trúng các vật thể lạ, đánh dấu số lượng tàu bị tấn công nhiều nhất được báo cáo trong một ngày tại tuyến đường thủy này.

5. Hãng Reuters đưa tin ngày 1/10 rằng ông Trump đã bác bỏ những báo cáo rằng các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục. Iran cho biết họ sẵn sàng đàm phán nhưng vẫn duy trì các điều kiện liên quan đến lệnh trừng phạt, các tài sản bị đóng băng và eo biển Hormuz. Iran phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, trong khi chính quyền Trump đã xác định việc hạn chế khả năng hạt nhân của Iran và các hoạt động quân sự trong khu vực là một trong những mục tiêu của mình.