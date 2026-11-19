1. Ngày 18/11, quân đội Iran cho biết, các thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Mỹ, cũng như các bệ phóng UAV và tên lửa tại căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait vào rạng sáng cùng ngày.

Văn phòng Quan hệ công chúng của quân đội Iran mô tả, căn cứ không quân này là một căn cứ quân sự lớn của Mỹ trong khu vực, là trung tâm vận tải hàng không và cửa ngõ đưa lực lượng quân sự vào Tây Á.

2. Tình hình vùng Vịnh tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Kuwait thông báo đánh chặn các cuộc tấn công bằng UAV, trong khi Bahrain hai lần phát cảnh báo nguy hiểm đối với người dân.

Những diễn biến trong ngày 17 và rạng sáng 18/11 làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các hoạt động quân sự lan rộng trong khu vực.

3. Liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Phía Houthi cho biết, ít nhất 17 người thiệt mạng trong đợt tấn công này.

4. Mỹ và Iran vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhau gần như hằng ngày, dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Washington đã giành chiến thắng hoặc sắp kết thúc cuộc chiến. Phần lớn các hoạt động quân sự này không được Lầu Năm Góc công khai, NBC News đưa tin.

Các cuộc giao tranh diễn ra với cường độ tương đối thấp nhưng xảy ra gần như hằng ngày.

5. Dầu mỏ đang ngày càng được vận chuyển nhiều hơn qua eo biển Hormuz bằng các tàu cỡ nhỏ.

Giải pháp này giúp duy trì đà xuất khẩu trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào các siêu tàu chở dầu khiến lượng tàu lớn - vốn giữ vai trò chủ lực trên tuyến vận tải này - ngày càng khan hiếm.