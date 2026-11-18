Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran, Iran. (Ảnh: NBC News)

1. Bahrain cho biết đã ngăn chặn các cuộc không kích của Iran vào ngày 17/11, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sử dụng máy bay không người lái nhắm vào một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

Sự việc diễn ra ngay sau khi Bộ Nội vụ Bahrain ban hành cảnh báo an ninh về một mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời kêu gọi cư dân tìm nơi trú ẩn.

2. Ả Rập Xê-út ngày 16/11 thông báo điều chỉnh nhân sự chỉ huy quân sự, trong đó bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng quân đội làm Tư lệnh các lực lượng liên quân.

Động thái diễn ra trong bối cảnh các lực lượng đồng minh của Riyadh tại Yemen vừa phải rút khỏi nhiều khu vực trước các bước tiến của lực lượng Houthi.

3. Ngày 16/11, Jordan và Iraq công bố lệnh cấm đối với ứng dụng nhắn tin Telegram, với lý do lo ngại nền tảng này đang bị lợi dụng để phát tán chủ nghĩa cực đoan.

Động thái này được đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở miền Nam Jordan khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ngày 23/10 vừa qua.

4. Ngày 16/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã hội đàm tại thủ đô Islamabad, trao đổi về quan hệ song phương cũng như những diễn biến khu vực và quốc tế, trong đó có nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao và tham vấn thường xuyên. Hai ngoại trưởng cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy các ưu tiên của ECO, đặc biệt là hợp tác khu vực và tăng cường kết nối.

5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này là mối đe dọa đối với các quan chức phương Tây và người dân thường, đồng thời khẳng định đây là một phần trong chiến dịch tung tin sai lệch nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và tạo cớ để chiến tranh tiếp tục leo thang.

Theo truyền thông Iran, trong bài đăng trên tài khoản X ngày 16/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết chiến dịch này nhằm thao túng dư luận Mỹ và châu Âu, khiến người dân ủng hộ các chính sách của chính phủ.