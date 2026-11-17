Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran sáng 28/2. (Ảnh: Getty)

1. Iran vừa tuyên bố sẽ không đợi Mỹ phát động chiến dịch tấn công nữa rồi mới đáp trả, đồng thời cho rằng Washington có thể đang lợi dụng giai đoạn đang diễn ra các hoạt động ngoại giao để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự khác.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran ngày 15/11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết nước này đang chuẩn bị ứng phó với 3 kịch bản trong quan hệ với Mỹ, gồm đàm phán ngoại giao, phong tỏa kinh tế và tấn công quân sự.

2. Giữa bối cảnh căng thẳng với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi điều động tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt tới khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tại đây lên con số 3.

3. Tổng thống Iraq Nizar Amedi kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tập trung vào việc chấm dứt các cuộc xung đột, như cam kết ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Theo bài phát biểu do Mạng tin tức Breitbart công bố ngày 15/11, ông Amedi cho rằng Tổng thống Trump có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng không chỉ ở Trung Đông mà còn trên toàn thế giới. Ông kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ quay trở lại ưu tiên từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 là chấm dứt các cuộc xung đột, trong đó có cuộc xung đột tại Iran, xung đột giữa Nga và Ukraine.

4. Trong báo cáo ngày 15/11, các nhà phân tích của Goldman Sachs, cho biết chênh lệch giữa sản lượng dầu thô và nhu cầu sử dụng sẽ đạt 2 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

Mức dư cung này đã tính đến khả năng nguồn cung bị gián đoạn. Theo nhóm phân tích, giá dầu Brent kỳ hạn dự kiến bình quân ở mức 88 USD/thùng trong năm tới và giảm xuống 78 USD/thùng vào cuối năm, khi phần bù rủi ro dần trở lại bình thường.

5. Tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông vừa ghi nhận thêm những diễn biến phức tạp mới. Lực lượng Houthi tại Yemen đã chính thức giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực eo biển chiến lược Bab el-Mandeb cùng nhiều điểm đảo ven biển, sau khi các lực lượng quân đội chính phủ Yemen rút lui.