'Điểm nóng' Trung Đông ngày 17/10: Houthi tấn công phủ Tổng thống Yemen

Lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa vào cung điện Tổng thống al-Maashiq ở Aden. (Ảnh: AFP)

1. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi gần cung điện Tổng thống al-Maashiq ở Aden, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết, trong diễn biến leo thang mới nhất giữa nhóm này và liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu.

2. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể nhắm mục tiêu vào núi Pickaxe, một cơ sở ngầm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong nỗ lực ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

3. Theo thông tin tình báo hàng hải và những người tham gia vào an ninh hàng hải, Iran đã xuất khẩu được một số khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và nhiên liệu máy bay kể từ tháng 7 bất chấp lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Bốn nguồn tin an ninh hàng hải theo dõi hoạt động vận chuyển dầu mỏ ở vùng Vịnh nói với Reuters rằng trong những tuần gần đây, Tehran đã giấu những lô hàng này trong khối lượng chuyển giao hàng hóa giữa các tàu ngày càng tăng của các nhà sản xuất khác ở vùng Vịnh ngoài khơi Oman.

4. Hải quân Iran hôm thứ Sáu cho biết họ đã phát hiện một tàu chở dầu bốc cháy khi đang cố gắng vượt qua khu vực cấm ở phía đông eo biển Hormuz thuộc vịnh Oman, theo truyền thông nhà nước. Hải quân mô tả con tàu là "vi phạm" và cho biết họ đã tắt hệ thống định vị.

Họ không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy và nói thêm rằng các hoạt động di chuyển không phối hợp dọc theo các tuyến đường vận chuyển và trong các khu vực cấm tạo ra sự bất an và tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho các tàu khác.

Tổng tư lệnh quân đội Iran, Amir Hatami, cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn "rất, rất hạn chế", khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này nằm dưới sự giám sát hoàn toàn của quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).