'Điểm nóng' Trung Đông ngày 16/10: Mỹ dọa sử dụng 'loại bom mạnh nhất' trong các cuộc tấn công Iran

Bom nguyên tử khổng lồ GBU-43/B MOAB, thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”. (Ảnh: RT)

1. Hải quân Iran cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy ở vịnh Oman. Họ tuyên bố con tàu đã tắt hệ thống định vị khi cố gắng đi vào "vùng cấm".

2. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng chiến tranh kéo dài và những gián đoạn mới đối với sản xuất năng lượng, các tuyến vận chuyển và cơ sở hạ tầng thiết yếu là mối đe dọa lớn nhất đối với các nền kinh tế trên khắp Trung Đông và Trung Á.

3. Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng việc trì hoãn khôi phục vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz có thể gây ra khủng hoảng an ninh lương thực ở một số khu vực châu Á và châu Phi, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận trong vòng vài tuần về kế hoạch do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn nhằm vận chuyển nguồn cung cấp qua tuyến đường thủy chiến lược này.

4. Theo CNN đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này, quân đội Mỹ đang xem xét khả năng sử dụng bom nguyên tử khổng lồ GBU-43/B MOAB (thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”) trong các cuộc tấn công Iran. Các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng và những địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, Pascal Confavreux, cho biết rằng Pháp đã bắt đầu triển khai các yếu tố hoạt động của một thỏa thuận nhằm giúp bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út. Ông từ chối nêu rõ loại thiết bị hoặc nguồn lực nào đã được gửi đến vương quốc này.