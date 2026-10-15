'Điểm nóng' Trung Đông ngày 15/10: Iran tuyên bố năng lực hạt nhân ngang tầm các nước phát triển

1. Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố Tehran đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các nước phát triển, bất chấp sức ép từ bên ngoài.

Ông này đồng thời tái khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đây là một phần thiết yếu của ngành công nghiệp hạt nhân.

2. Các tàu chở dầu có liên hệ với Nhật Bản đang dần quay lại nhận hàng trực tiếp tại Trung Đông sau hơn bảy tháng tránh xa khu vực do xung đột vùng Vịnh.

Động thái này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm cách giảm chi phí vận chuyển, trong bối cảnh an ninh năng lượng trở thành ưu tiên hàng đầu của Tokyo.

3. Chiến dịch mới của lực lượng chính phủ Yemen nhằm vào Houthi đang làm gia tăng sức ép tại eo biển Bab al-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran diễn biến phức tạp, nguy cơ chiến tranh lan rộng trong khu vực ngày càng hiện hữu, dù cơ hội cho một giải pháp chính trị vẫn còn.

4. Iran đang thay đổi chiến thuật quân sự tại eo biển Hormuz, gia tăng tấn công và mở rộng giám sát tàu thuyền, biến tuyến hàng hải quan trọng này thành công cụ gây sức ép lên giá dầu và Washington.

Hai quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng chiến thuật mới được triển khai khoảng 10 ngày qua, trong đó thay đổi cả hình thức và tốc độ tấn công nhằm vào những tàu bị Tehran cho là vi phạm hạn chế của nước này.

5. Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani khẳng định nước này sẽ vượt qua những tác động của cuộc xung đột với Iran và trở nên vững vàng hơn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh đa dạng hóa kinh tế, giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ năng lượng và tăng cường năng lực ứng phó với những biến động toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng lan rộng tại Trung Đông, Quốc vương Qatar kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực.