'Điểm nóng' Trung Đông ngày 14/11: Mỹ đánh chặn hai máy bay không người lái tấn công Bahrain

Trong một tuyên bố, CENTCOM cho biết cả hai máy bay không người lái đều bị đánh chặn và không có thương vong hay thiệt hại nào..(Ảnh: AFP)

1. Quân đội Mỹ cho biết họ đã bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công của Iran đang hướng tới Bahrain, bác bỏ tuyên bố của Iran rằng họ đã tấn công một hệ thống radar của Mỹ tại vương quốc này. CENTCOM, trung tâm chỉ huy của Mỹ phụ trách khu vực, cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào.

2. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng đã vướng phải thủy lôi và gây ra vụ nổ khi đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết con tàu đã phớt lờ nhiều cảnh báo khi di chuyển qua phần phía đông của eo biển.

3. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ thế giới sẽ trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay khi xuất khẩu của Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền.

4. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về những hậu quả nghiêm trọng nếu Tehran nhắm mục tiêu vào các quan chức Mỹ, nói rằng những người chịu trách nhiệm "sẽ không còn tồn tại nữa", đồng thời khẳng định ông sẽ không ngần ngại sử dụng lực lượng quân sự nếu tình hình diễn biến bất lợi.

5. Theo tờ Wall Street Journal, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang cân nhắc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với người đứng đầu an ninh Iran Mohsen Rezaei, và Doha đang được xem xét như một địa điểm khả thi.