'Điểm nóng' Trung Đông ngày 13/10: Iran nói Mỹ hành động chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

1. Quan chức Iran nói Mỹ mới chấp nhận một số điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh điều đó là "chưa đủ".

"Chúng tôi đã đưa ra 7 điều kiện cho Mỹ và tuyên bố rõ ràng là eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho họ, cũng như sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi các điều kiện này được đáp ứng", Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nói với truyền thông nhà nước hôm 11/10.

Ông tiết lộ Mỹ mới chấp nhận một số trong 7 điều kiện, còn những điều khác "chưa rõ ràng". Quan chức Iran khẳng định cách phản ứng của Mỹ là "chưa thỏa đáng", bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa.

2. Ngày 12/10, Ấn Độ lên án các vụ tấn công nhằm vào hai tàu thương mại xảy ra hôm 11/10, khiến hai thủy thủ mất tích.

Theo Bộ trưởng Hàng hải Ấn Độ Sarbananda Sonowal, tàu chở dầu MT Petro Dolphin treo cờ Nicaragua bị máy bay không người lái tấn công khi neo đậu tại Sohar, ngoài khơi Oman. 9 trong số 11 thuyền viên người Ấn Độ được cứu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Oman đang tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại.

3. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa điều chỉnh tăng dự báo giá dầu thô Brent lên mức 90 USD/thùng vào tháng 12/2026, cao hơn so với mức 85 USD/thùng được đưa ra trước đó, do các rủi ro nguồn cung kéo dài.

Trong một báo cáo mới đây, Goldman Sachs cho biết ngân hàng này vẫn giữ nguyên kịch bản cơ sở rằng việc nguồn cung từ Trung Đông từng bước thích nghi sẽ dần giúp giá dầu thô hạ nhiệt. Dù vậy, tổ chức này cảnh báo nguy cơ căng thẳng tái leo thang vẫn là yếu tố rủi ro lớn có thể đẩy giá dầu tăng vọt.

4. Các nhà máy lọc dầu châu Á có thể sẽ nằm trong số những khách hàng được hưởng lợi nhiều nhất khi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông phục hồi. Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông gần như đã trở lại mức trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026, nhờ hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tăng lên.

Theo công ty phân tích hàng hải Kpler, tổng lượng xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ từ khu vực này, không bao gồm Iran, đạt trung bình 18,11 triệu tấn/tuần trong tháng 9/2026, so với mức khoảng 18,22 triệu tấn/tuần trong 8 tuần trước xung đột.

5. Chi phí thuê một tàu chở dầu từ Mỹ sang Trung Quốc hiện đã đắt hơn cả một lần phóng tên lửa lên vũ trụ. Con số này cho thấy cước vận tải dầu đã leo lên mức bất thường.

Theo công ty môi giới tàu biển Gibson, chi phí thuê một tàu chở dầu cho chuyến hàng từ Mỹ sang Trung Quốc hiện vào khoảng 80 triệu USD, trong khi một lần phóng tiêu chuẩn tên lửa Falcon 9 của công ty công nghệ vũ trụ SpaceX có giá 74 triệu USD.

6. Các chuyên gia đã bình luận về động cơ của Iran khi nước này đề nghị hòa giải giữa Ả Rập Xê-út và lực lượng Houthi ở Yemen. Theo truyền thông Qatar ngày 12/10, ông Trita Parsi - Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy về Chính sách Nhà nước Qatar, nhận định rằng Iran đã đề nghị làm trung gian vì nước này có những lý do chính đáng để tìm cách ngăn chặn tình hình tiếp tục vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ông bình luận: “Mặc dù Iran hưởng lợi khi lực lượng Houthi có thể gia tăng sức ép lên thị trường dầu mỏ, nhưng Iran cũng lo ngại tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát”.