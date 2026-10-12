'Điểm nóng' Trung Đông ngày 12/10: Iran trước sức ép bị Mỹ chặn các tuyến thương mại thay thế

Tàu thuyền neo tại cảng trên đảo Qeshm của Iran trên eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA)

1. Cú sốc năng lượng do eo biển Hormuz bị phong tỏa đang khiến hàng chục quốc gia ban hành chính sách mới nhằm tăng tốc quá trình điện khí hóa, trong bối cảnh thế giới hướng tới mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035.

Theo trang OilPrice, điện khí hóa đang trở thành trọng tâm của các cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu khi Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đến gần.

2. Theo Al Jazeera ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận giải phóng lượng dự trữ dầu diesel từ Nga nhằm giảm giá nhiên liệu đang ở mức cao tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thỏa thuận này có thể không có nhiều tác dụng trong việc giảm bớt cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, trong khi các nước châu Âu có thể từ chối hoàn toàn việc mua hàng từ Nga.

Thỏa thuận được đưa ra bất chấp nhiều năm trừng phạt nhằm vào Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, trong đó lệnh trừng phạt mới nhất được Mỹ công bố vào tháng trước nhắm cụ thể vào những bên mua dầu của Nga.

3. Theo trang tin iranintl.com ngày 10/10, việc các lệnh trừng phạt của Mỹ ngày càng mở rộng sang mạng lưới giao thông và công nghiệp của Iran đã làm dấy lên lo ngại tại Tehran rằng Washington đang tìm cách phong tỏa các tuyến thương mại thay thế mà nước này đã dựa vào trong nhiều năm để né tránh áp lực kinh tế.

Các biện pháp gần đây của Mỹ nhắm vào hệ thống đường sắt quốc gia của Iran và các nhà sản xuất ô tô lớn như Iran Khodro và SAIPA, cùng các bên trung gian nước ngoài tham gia chuỗi cung ứng của họ. Áp lực cũng lan rộng sang các lĩnh vực hàng không, vận tải biển và mạng lưới tài chính.

4. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng để góp phần chấm dứt xung đột ở Trung Đông, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian.

"Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để góp phần giải quyết tình hình này", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/10.

5. Ngày 11/10, liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Malki, cho rằng vụ tấn công do lực lượng Houthi tiến hành cấu thành tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế. Ông khẳng định Bộ Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp của liên quân sẽ đáp trả cứng rắn vụ việc.