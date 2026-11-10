'Điểm nóng' Trung Đông ngày 10/11: Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng Qatar, tìm kiếm đột phá trong đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng ngày 9/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran. (Nguồn: Ahram Online)

1. Theo WANA, ngày 9/11 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định các đề xuất của Tehran đối với Washington là hợp lý và Mỹ phải quyết định có chấp nhận chúng hay không.

"Chúng ta không thể tiến tới hòa bình nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa hải quân, chấm dứt các cuộc tấn công, giải phóng các tài sản bị phong tỏa và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Đây là những yêu cầu hợp lý, điều vô lý là khi Mỹ tấn công giữa lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra", ông Baghaei cho hay.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng đề xuất kéo dài 2 ngày nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn còn nguyên giá trị và đã cho thấy thiện chí lớn của Tehran.

2. Ngày 8/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran không còn bị ràng buộc bởi giới hạn tự áp đặt 2.000 km đối với tầm bắn tên lửa đạn đạo.

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebi, đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ở Tehran. Khi được hỏi về giới hạn tầm bắn tên lửa, ông Mohebi nói: "Đối với chúng tôi, giới hạn đó đã được dỡ bỏ". Ông cho biết năng lực mới sẽ được chứng minh bằng hành động thực tế chứ không phải những lời nói suông.

3. Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn và các nỗ lực hòa đàm chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Cuộc gặp diễn ra khi Qatar đang đóng vai trò trung gian quan trọng, chuyển tải các đề xuất giữa Washington và Tehran nhằm thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran cũng như các điều kiện chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, các cuộc đàm phán với Iran vẫn chưa đạt được đột phá do hai bên còn nhiều bất đồng về các điều khoản của thỏa thuận.

4. Ngày 9/11, một quan chức Iran cho biết vụ tấn công được cho là do Mỹ tiến hành trong đêm nhằm vào đảo Qeshm không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng trọng yếu. Thông tin được công bố giữa lúc căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, ông Ahmad Nafisi, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran, phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội, cho biết những địa điểm bị tấn công nằm cách xa các khu dân cư và thương mại.

5. Ngày 8/11, theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đề nghị Iraq đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Iran, chỉ duy trì hai điểm thông quan nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Cụ thể, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết, Washington đề xuất duy trì một cửa khẩu tại khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc và một điểm thông quan khác tại phần còn lại của đất nước.