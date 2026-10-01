'Điểm nóng' Trung Đông ngày 1/10: Xung đột Mỹ - Iran có thể tái diễn

1. Ba tàu chở dầu có liên hệ với Iran đang tiến về phía Mỹ. Cả ba đều là tàu chở dầu thô siêu lớn, mỗi tàu có sức chứa tới 2 triệu thùng dầu thô. Lực lượng Mỹ đã bắt giữ những con tàu này khi Tổng thống Donald Trump lần đầu áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với Iran.

Theo truyền thông Mỹ, hai tàu Tifani và Majestic X hiện đang ở ngoài khơi Brazil, sau khi bị lực lượng chức năng khám xét và bắt giữ tại Ấn Độ Dương hồi tháng 4. Tàu thứ ba Lenore, còn được biết đến với tên Davina, vừa vượt qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi và đang đi về phía Tây, hướng vào Đại Tây Dương, sau khi bị chặn giữ tại Ấn Độ Dương hồi tháng 6.

2. Quan chức Mỹ và Iran ngày 29/9 đã tiến hành các cuộc trao đổi riêng rẽ với các bên trung gian, mở ra nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Các cuộc tiếp xúc tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch ngừng bắn 7 ngày do Iran đề xuất bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước.

3. Ngày 30/9, giới chức Iran cho biết, nước này đã nhận được phản hồi chính thức của Mỹ đối với đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ kế hoạch mà Tehran đưa ra.

Phát biểu với hãng thông tấn Iran IRNA, người phát ngôn chính phủ nước này Fatemeh Mohajerani cho biết, tại cuộc họp nội các cùng ngày, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình phản hồi của phía Mỹ lên Tổng thống Masoud Pezeshkian. Tuy nhiên, bà không tiết lộ nội dung phản hồi.

4. Iran được cho là đang mở rộng các tuyến đường bộ, đường sắt và năng lực cảng phía Bắc nhằm duy trì dòng hàng hóa với các đối tác, trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại khu vực đối mặt nhiều rủi ro.

Theo nghị sỹ Meisam Zohourian, thành viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội Iran, hệ thống đường bộ và đường sắt hiện có của nước này có khả năng vận chuyển lượng hàng hóa tương đương khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày.

5. Những nỗ lực của nhà trung gian hoà giải Qatar nhằm dàn xếp bước đột phá ngoại giao trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran dường như thất bại, vì không bên nào chịu nhượng bộ.

Trang tin Axios dẫn nguồn cho biết, không có tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran có thể dẫn đến việc hai nước nối lại giao tranh. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh nối lại hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.