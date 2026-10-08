Điểm nóng trong biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed

Tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington. (Ảnh: Fed).

Theo biên bản cuộc họp chính sách tháng 9, các quan chức Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất lần nữa trong năm nay để khống chế lạm phát.

Tuy nhiên, biên bản không nêu rõ thời điểm các quan chức dự định hành động - chỉ đề cập rằng tình trạng giá cả cao dai dẳng cùng thị trường lao động ổn định nhiều khả năng sẽ dẫn đến đợt tăng lãi suất thứ hai trong năm nay.

“Về triển vọng chính sách tiền tệ sau cuộc họp hiện tại, hầu hết các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều nhận định việc tiếp tục tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm có thể sẽ là bước đi phù hợp”, biên bản viết.

Tuy nhiên, quan điểm đó cũng đi kèm với một lưu ý thận trọng.

“Các thành viên nhấn mạnh rằng họ tham dự mỗi cuộc họp với tinh thần cởi mở, và các quyết định tại những cuộc họp trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các thông tin mới cũng như những tác động của chúng đối với triển vọng kinh tế và cán cân rủi ro”.

Hai cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28/10 và 8 -9/12.

Thị trường đang kỳ vọng gì?

Sau cuộc họp tháng 9 - và cuộc họp báo mang khuynh hướng “diều hâu” của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sau đó - thị trường bắt đầu đặt cược Fed sẽ tiếp nối động thái tăng lãi suất tháng 9 bằng cách tăng lãi suất thêm nữa vào tháng 10.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây và phát biểu từ các quan chức cấp cao báo hiệu nhiều khả năng Fed sẽ tạm hoãn hành động, ít nhất là trong tháng 10.

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed - chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) - cho thấy lạm phát toàn phần và lạm phát lõi lần lượt đạt 3,4% và 3% trong tháng 8. Tuy cả hai đều cao hơn hẳn mục tiêu 2% của Fed, chúng thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Các cuộc thảo luận tại cuộc họp tháng 9 cho thấy giới chức Fed nhận thấy nguy cơ lạm phát sẽ neo cao, trong khi thị trường lao động đang "tiệm cận mức toàn dụng lao động" và tăng trưởng kinh tế tổng thể đã khởi sắc.

Quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm % vào tháng 9 đã được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, bất chấp những dấu hiệu trước đó cho thấy một số quan chức chủ chốt ngần ngại với phương án này.

Biên bản cho biết: “Nhiều thành viên dự họp nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất sẽ là bước đi phù hợp trên khía cạnh quản trị rủi ro, đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa nguy cơ lạm phát duy trì dai dẳng ở mức trên mục tiêu do nhu cầu tăng mạnh hơn dự kiến ​​hoặc các cú sốc nguồn cung bất lợi khác”.

Xét trên tổng thể, FOMC đã phát tín hiệu về một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay và không có đợt tăng nào trong năm 2027. Trong số 18 quan chức FOMC đưa ra dự báo, 16 người cho biết họ kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

Chủ tịch Warsh chưa đưa ra dự báo nào kể từ khi nhậm chức vào tháng 5. Tại cuộc họp báo tháng 9, ông mô tả việc tăng lãi suất là hành động loại bỏ bớt "một phần mức độ nới lỏng" khỏi chính sách tiền tệ.

Các nhà phân tích tại Phố Wall cho rằng cách mô tả này là dấu hiệu cho thấy Fed sẽ còn tiến hành những đợt tăng lãi suất khác.

Tuy nhiên, kể từ cuộc họp tháng 9, một số nhà hoạch định chính sách đã nhấn mạnh Fed không cần phải vội vàng. Các dữ liệu lạm phát gần đây đã có phần khả quan hơn, bất chấp việc kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn đã tăng đáng kể.

Cuộc khảo sát mới do Fed chi nhánh New York công bố ngày 7/10 cho thấy nỗi lo của người tiêu dùng về tình trạng giá cả tăng trong năm tới đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Fed cũng theo dõi đà tăng lợi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đã tăng vọt, chạm mức chưa từng thấy kể từ năm 2002.

Các quan chức Fed đã thảo luận về đà tăng của lợi suất tại cuộc họp tháng 9. Theo họ, diễn biến này có thể bắt nguồn từ kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất, cùng với những yếu tố như sự phát triển của AI và đà tăng trưởng kinh tế vững chắc.

Các chuyên viên kinh tế của Fed lưu ý một phần đà tăng mạnh này có thể xuất phát từ "sự bất định liên quan đến thông báo và việc triển khai chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ".

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent thông báo sẽ đẩy mạnh việc mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài. Tuy nhiên, động thái này không tạo ra nhiều tác động và sau đó lợi suất đã leo lên mức cao nhất kể từ năm 2002.