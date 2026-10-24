Điểm nóng thế giới tuần qua: Hy vọng hòa bình cho Ukraine, Pháp bất ổn, vàng và dầu biến động mạnh

Theo ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cần gắn với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và phát huy vai trò của các tổ chức xã hội. Đặc biệt, cần lắng nghe, tôn trọng tiếng nói của trẻ em, tạo điều kiện để các em tham gia những quyết định liên quan tới mình.