Điểm nóng thế giới tuần qua: Hy vọng hòa bình cho Ukraine, Pháp bất ổn, vàng và dầu biến động mạnh
Trong tuần từ ngày 18-24/10/2026 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như: Cánh cửa hòa bình Nga - Ukraine hé mở sau tín hiệu đàm phán ba bên; Pháp siết biểu tình, đẩy mạnh truy tố sau bạo loạn; Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce; Giá dầu tăng mạnh khiến nỗi lo lạm phát đè nặng người tiêu dùng và Ebola lan qua bốn nước châu Phi, đặt ra yêu cầu mới trong phối hợp kiểm soát dịch.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/diem-nong-the-gioi-tuan-qua-hy-vong-hoa-binh-cho-ukraine-phap-bat-on-vang-va-dau-bien-dong-manh-post1396895.html