Điểm nóng bất ngờ không có trong bài phát biểu của Tổng thống Trump ở UNGA81

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập đến Triều Tiên hay các vấn đề khác liên quan đến Bán đảo Triều Tiên trong bài phát biểu quan trọng trước Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 81 (UNGA81) hôm 22/9, mặc dù ông đã bày tỏ ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay.

Trong bài phát biểu thứ hai trước Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, Tổng thống Trump đề cập đến hàng loạt vấn đề lớn, từ cuộc chiến với Iran, cuộc chiến kéo dài giữa Liên bang Nga và Ukraine cho tới trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà ông gọi là "siêu trí tuệ".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đề cập đến Triều Tiên, bất chấp những đồn đoán rằng ông sẽ tìm cách khôi phục hoạt động ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vốn đã dẫn tới ba cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump: lần đầu tại Singapore vào tháng 6/2018, lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và lần cuối tại làng đình chiến liên Triều Panmunjom vào tháng 6/2019.

Tổng thống Trump cũng không đề cập đến Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc năm ngoái, mặc dù ông đã nhắc tới nước này trong ba trong số bốn bài phát biểu tại Đại hội đồng trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Về phía Hàn Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap, trong các bài phỏng vấn truyền thông Mỹ đăng phát ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt vốn không thực sự hiệu quả, lấy việc Triều Tiên dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa là đáng giá.

Ông Lee Jae Myung thừa nhận sự thỏa hiệp này có thể khó được chấp nhận, song theo ông, không có giải pháp thay thế nào khả thi cho phương án này. Khẳng định quyết tâm ủng hộ cách tiếp cận theo từng giai đoạn đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, ông ước tính Bình Nhưỡng hiện “có khả năng sản xuất, hoặc có thể đã và đang sản xuất, thêm từ 10 đến 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm".

Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ đóng vai trò "người kiến tạo hòa bình" để giúp Mỹ nối lại đối thoại với Triều Tiên, đồng thời cho rằng điều này cũng sẽ giúp làm dịu căng thẳng trong quan hệ liên Triều. Theo ông, điều cần thiết hiện nay là một quyết định chính trị ở cấp lãnh đạo; cần xây dựng lòng tin và cùng nhau tìm kiếm điểm chung thông qua những cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo cấp cao.

Lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vẫn không phản hồi các đề nghị đối thoại từ cả ông lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự kiến, trong thời gian tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần này, ông Lee Jae Myung sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm nhìn của mình về lộ trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo từng giai đoạn bao gồm các bước dừng, cắt giảm và dỡ bỏ.