Điểm nổi bật trong tuyển chọn 11 nghề góp mặt tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất trong lịch sử, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Cùng với đó là hàng nghìn quan sát viên và khách tham quan quốc tế.

Tại kỳ thi năm nay, Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh, 11 phiên dịch, tham dự ở 11 nghề trong đó có nghề mới được tổ chức ở Kỳ thi kỹ năng nghề Thế giới như nghề công nghệ vận tải hạng nặng, hoặc nghề lần đầu nước ta tham dự như nghề chăm sóc sức khoẻ và xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Đây đều là những nghề đòi hỏi người dự thi không chỉ có kiến thức mới trong ứng dụng khcn mới khi hành nghề mà phải có kỹ năng thành thạo, đỉnh cao do chính thí sinh tự rèn luyện công phu, bền bỉ dưới sự huấn luyện, kèm cặp của chuyên gia mà có được cùng với yêu cầu về năng lực sáng tạo cao của thí sinh.

Đoàn thí sinh dự thi ở 11 nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 của Việt Nam.

11 nghề đòi hỏi kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ

Danh sách nghề Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 cho thấy sự đa dạng của các lĩnh vực đào tạo và kỹ năng nghề. Từ nhóm nghề cơ khí, điện, điện lạnh đến may thời trang, chăm sóc sức khỏe, năng lượng tái tạo hay công nghệ xe cơ giới hạng nặng, mỗi nghề đều đặt ra những yêu cầu riêng đối với thí sinh.

Trong đó, các nghề như Phay công nghệ cao, Tiện công nghệ cao hay Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD đòi hỏi khả năng làm việc chính xác và làm chủ các công nghệ hiện đại.

Với Cơ điện tử, Điện lạnh, Lắp đặt điện và Năng lượng tái tạo, thí sinh phải vận dụng kiến thức kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công nghệ may thời trang đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ; trong khi Sơn ô tô và Công nghệ xe cơ giới hạng nặng yêu cầu kỹ năng nghề gắn với lĩnh vực công nghiệp ô tô.

Chăm sóc sức khỏe và xã hội cũng là một trong 11 nghề Việt Nam tham dự. Sự góp mặt của nghề này cùng các nghề kỹ thuật, công nghệ cho thấy phạm vi của kỹ năng nghề ngày càng rộng, gắn với nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và sản xuất.

Bên cạnh đó, các nghề Việt Nam lựa chọn dự thi còn có sự tham gia của nhiều thí sinh tài năng đến từ những quốc gia có nền giáo dục nghề nghiệp và công nghiệp phát triển như: Mỹ, Canada, Úc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan...

Đây là môi trường để các thí sinh Việt Nam cọ xát với những đối thủ đến từ nhiều quốc gia, đồng thời có thêm cơ hội kiểm chứng năng lực nghề nghiệp trong một sân chơi quốc tế có quy mô lớn.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 được trang bị công nghệ, thiết bị hiện đại.

Doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình huấn luyện

Về điểm mới của VN năm nay là các thí sinh được các DN và cơ sở GDNN lựa chọn và huấn luyện cử đi thi thay vì lựa chọn các thí sinh xuất sắc qua kỳ thi KNN QG, Asean như mọi khi.

Việc doanh nghiệp tham gia vào quá trình huấn luyện giúp thí sinh có thêm điều kiện tiếp cận với máy móc, công nghệ và môi trường làm việc thực tế. Chương trình huấn luyện được xây dựng phù hợp với từng nghề và bám theo yêu cầu của đề thi.

Ở một số nghề, thí sinh được huấn luyện trên các công nghệ hiện đại, máy móc tối tân tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước. Đây là điều kiện quan trọng để các em làm quen với yêu cầu kỹ thuật cao, nâng cao khả năng xử lý công việc và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi.

Tuy nhiên, một số nghề phải huấn luyện trong điều kiện trang thiết bị và môi trường chưa tương thích với yêu cầu của kỳ thi. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho cả thí sinh và chuyên gia.

Trong bối cảnh đó, các thí sinh và chuyên gia đã nỗ lực khắc phục những hạn chế về điều kiện huấn luyện, duy trì quyết tâm để hoàn thành chương trình chuẩn bị cho kỳ thi.

Trang thiết bị chuẩn bị cho thí sinh nghề "bảo trì máy bay" trình diễn kỹ năng.

Đáng chú ý, việc huấn luyện năm nay không chỉ tập trung vào kỹ năng chuyên môn. Các thí sinh còn được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu; đồng thời được rèn luyện thể lực và học tập, nâng cao ngoại ngữ.

Cách chuẩn bị này hướng đến một yêu cầu thực tế của sân chơi kỹ năng nghề quốc tế, nơi thí sinh cần có chuyên môn tốt nhưng cũng phải đủ bản lĩnh, sức khỏe và khả năng giao tiếp để thích ứng với môi trường thi đấu.

Trước đó, lực lượng Việt Nam tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề thế giới chủ yếu là học sinh, sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Qua các kỳ thi, Việt Nam đã giành được 6 huy chương ở các nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Phay công nghệ cao, Tiện công nghệ cao cùng nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề khác.

Với 11 nghề tham dự trong năm 2026, Đoàn Việt Nam tiếp tục có cơ hội đưa kỹ năng nghề của học sinh, sinh viên ra sân chơi quốc tế, hướng tới đổi mới và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó khẳng định vai trò của kỹ năng nghề đối với sự phát triển và mở ra những cơ hội mới cho tương lai.