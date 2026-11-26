Điểm nhấn mới tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, có một hoạt động lần đầu tiên được giới thiệu - đó là chương trình trao đổi chuyên môn “Trình diễn thơ - Vượt qua đường biên chữ”. Lần đầu tiên, trình diễn thơ được giới thiệu như một chủ đề độc lập tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội - nối mạch từ diễn xướng di sản của dân tộc đến thực hành của người trẻ và gợi mở thảo luận về giá trị kinh tế sáng tạo của thơ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diem-nhan-moi-tai-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-246261126172744244.htm