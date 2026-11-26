Nếu có một ngày bạn muốn sống chậm để ngắm nhìn ruộng đồng, ao chuôm, rừng cọ, đồi chè bảng lảng sương sớm; muốn nghe tiếng gà gáy vang thung lũng và hít hà mùi khói bếp quyện hương nếp mới, hãy một lần về Hợp Thành. Vùng đất An toàn khu lịch sử của Thái Nguyên ấy vẫn lặng lẽ giữ cho mình sắc chàm bình dị trên từng nếp nhà sàn, cùng tiếng đàn Tính ngân vang như sợi tơ lòng gọi người tìm về.