Điểm nhấn công nghệ trên Xiaomi 18 Fold: Độ mỏng 5mm và bước tiến pin Silicon-Carbon 6.000mAh

Thị trường smartphone màn hình gập đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt về độ mỏng và thời lượng pin. Xiaomi 18 Fold ra mắt như một lời giải kỹ thuật thuyết phục cho bài toán cân bằng giữa kích thước vật lý và hiệu năng vận hành thực tế. Theo đánh giá từ chuyên gia công nghệ Moinak Pal thuộc chuyên trang Digital Trends, thiết bị mang lại giá trị sử dụng cao nhờ thiết kế công thái học và cấu hình tối ưu.

Thiết kế siêu mỏng và kết cấu cơ học cải tiến

Khi mở hoàn toàn, Xiaomi 18 Fold đạt độ mỏng chỉ 5mm, tạo cảm giác cầm nắm đầm tay nhưng không cồng kềnh. Trọng lượng tổng thể của máy ở mức 219g, được phân bổ đều trên toàn bộ khung máy nhằm giảm áp lực lên cổ tay khi thao tác trong thời gian dài. Đáng chú ý, thiết bị đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi IP58/IP59, gia tăng độ bền bỉ trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Cơ chế bản lề thế hệ mới giúp nếp gấp màn hình gần như biến mất về mặt thị giác. Không gian hiển thị chính sử dụng tấm nền LTPO AMOLED kích thước 7,58 inch với tỷ lệ 2:1 độc đáo, độ phân giải 2364 x 1672 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng cực đại chạm mốc 4.000 nits. Màn hình phụ bên ngoài có kích thước 5,38 inch với chiều ngang tiêu chuẩn, hỗ trợ gõ phím và thao tác một tay thuận tiện mà không bị hẹp như nhiều dòng máy gập khác.

Hiệu năng từ vi xử lý tự phát triển và cụm camera Leica

Về phần cứng xử lý, Xiaomi 18 Fold tích hợp con chip XRing O3 do chính Xiaomi nghiên cứu phát triển trên tiến trình 3nm. Vi xử lý này sở hữu CPU 10 nhân với xung nhịp tối đa 4.35GHz, mang lại khả năng phân luồng đồ họa mượt mà và tối ưu hóa tốt cho các tác vụ đa nhiệm chia đôi màn hình.

Khác với xu hướng cắt giảm quang học trên thiết bị gập, Xiaomi hợp tác cùng Leica trang bị hệ thống ba camera chất lượng cao. Cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP hỗ