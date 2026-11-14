Điểm nhấn 500 nam giới mặc áo dài và định hướng xây dựng hồ sơ UNESCO

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa của Lễ hội

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội khẳng định, qua dòng chảy lịch sử, tà áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa thân thuộc, tạo nên nét quyến rũ riêng biệt của Thủ đô trong lòng du khách.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị áo dài chính là cách gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và đưa di sản hòa nhập tự nhiên vào đời sống đương đại.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội năm 2026 tập trung vào ba mục tiêu cốt lõi

Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa: Thông qua chuỗi hoạt động trình diễn, trưng bày và giao lưu, lễ hội tôn vinh bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nghề may, thêu, dệt lụa truyền thống; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ đưa áo dài trở thành lựa chọn thường nhật thay vì chỉ xuất hiện trong các dịp lễ Tết.

Gắn kết di sản với công nghiệp văn hóa và du lịch: Định vị áo dài là sản phẩm du lịch đặc trưng, sự kiện tạo sự liên kết chặt chẽ giữa thời trang, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực với các hành trình khám phá di sản Thủ đô như phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các làng nghề lân cận.

Các bộ sưu tập áo dài được trình diễn tại Họp báo

Thúc đẩy sáng tạo và xây dựng hồ sơ UNESCO: Khuyến khích cộng đồng sáng tạo ra những mẫu thiết kế giàu tính ứng dụng, vươn tầm quốc tế. Đặc biệt, TP. Hà Nội đang xúc tiến nghiên cứu, xây dựng hệ sinh thái bền vững để hoàn thiện hồ sơ khoa học, định hướng đề nghị UNESCO ghi danh Áo dài vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong giai đoạn 2027–2030.

Chuỗi hoạt động đặc sắc diễn ra từ ngày 21/11 đến 23/11/2026

Đêm Khai mạc (tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội): Chương trình nghệ thuật chủ đề "Hà Nội bốn mùa" giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài đặc sắc của các nhà thiết kế và nghệ nhân tên tuổi như La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Việt Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Chương trình Diễu hành và Xác lập kỷ lục (sáng 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm): Quy tụ khoảng 1.300 người tham gia từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành. Điểm nhấn ấn tượng nhất là màn đồng diễn của 500 nam giới mặc áo dài, hướng tới xác lập kỷ lục "Người Việt Nam toàn cầu mặc áo dài nhiều nhất" về số lượng nam giới tham gia.

Chương trình Đồng diễn "Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển" (sáng 22/11 tại Bảo tàng Hà Nội): Do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội chủ trì với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao giải cuộc thi ảnh check-in với áo dài, tặng áo dài cho 50 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn và biểu diễn dân vũ cộng đồng.

Đêm nghệ thuật "Mâm Di sản" & Chung kết Cuộc thi thiết kế áo dài (tối 22/11) cùng Đêm Bế mạc (tối 23/11) trình diễn các bộ sưu tập của nhà thiết kế Nhật Thực và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Không gian trải nghiệm hành trình áo dài thu nhỏ (từ 21–23/11 tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội): Mở cửa đón công chúng tham quan, trải nghiệm các phân khu trưng bày văn hóa đa sắc màu.

Với sự đầu tư bài bản, giàu chiều sâu, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn đậm nét, khẳng định hình ảnh một Thủ đô ngàn năm văn hiến nhưng luôn năng động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập, đưa tà áo dài Việt vươn xa trên bản đồ di sản thế giới.