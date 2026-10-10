Điểm nhấn 18 công trình 'triệu đô' tạo đà bứt phá cho Hà Nội dịp 10/10

Mở rộng không gian giao thông, khép kín các tuyến vành đai huyết mạch

Trong nhóm dự án giao thông, Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là điểm sáng quan trọng nhất. Khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng, tuyến đường dài 58,2 km đi qua 17 xã, phường hiện đã thảm khoảng 40 km bê tông nhựa, đạt 90% sản lượng.

Đúng ngày 9/10/2026, thành phố chính thức thông xe kỹ thuật 15 km thuộc gói thầu số 9 (từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long), tiến tới thông xe thêm 22 km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành trong năm 2026.

Hà Nội mở rộng không gian giao thông, khép kín các tuyến vành đai huyết mạch. Ảnh: Ngọc Tân

Song song với đó, Hà Nội cũng hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 3 đoạn tuyến cuối cùng của đường Vành đai 2,5 (đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi). Dự án có tổng chiều dài 2,2 km, tổng vốn 432 tỷ đồng, đóng vai trò mắt xích quyết định để khép kín toàn bộ 19 km của tuyến Vành đai 2,5.

Nhằm tăng cường kết nối cửa ngõ và hạ tầng vận tải, thành phố khởi công Bến xe khách Yên Sở rộng gần 27.600 m² (tổng vốn gần 450 tỷ đồng, công suất 800 - 1.000 lượt xe/ngày) và tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 1,76 km (tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng).

Đối với lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại đường Võ Chí Công cũng được đầu tư 789 tỷ đồng từ ngân sách, quy mô 12 tầng nổi, 2 tầng hầm với 300 giường bệnh trên tổng diện tích sàn 41.885 m².

Khơi thông di sản, phát triển thương mại - dịch vụ và logistics đường thủy

Nhằm phát huy giá trị lịch sử và phát triển kinh tế đô thị, dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (dài hơn 1,7 km) được triển khai với 5 phân khu chức năng riêng biệt, kéo dài từ Cửa Đông đến ga Long Biên. Dự án kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản, quảng trường nghệ thuật, không gian đi bộ và ẩm thực đường phố.

Tại Đông Anh, Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi do Công ty CP Du lịch Thương mại Cổ Loa (thành viên TC Group) làm chủ đầu tư sở hữu nguồn vốn lên tới 120 triệu USD. Dự án gồm 2 tòa tháp 25 tầng, cung cấp 350 phòng khách sạn 5 sao, 330 căn hộ dịch vụ và 5.000 m² văn phòng.

Ở lĩnh vực logistics, Cảng thủy nội địa Giang Biên tại phía Đông Bắc Hà Nội được đầu tư 2.551,8 tỷ đồng trên tổng diện tích đất 23,87 ha và vùng nước 112.310 m². Với chiều dài bến 600 m, cảng có khả năng tiếp nhận tàu đến 3.000 tấn, công suất đạt 1 triệu tấn/năm đến năm 2030.

Hồi sinh các dòng sông ô nhiễm và nâng chất hạ tầng môi trường

Giai đoạn 2026-2028 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong công tác xử lý ô nhiễm nguồn nước với 3 siêu dự án PPP (hợp đồng BT): Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây: Tổng vốn 11.681 tỷ đồng do Liên danh Phú Điền - MIK Group thực hiện, bao gồm 61 km cống thu gom, 29 trạm bơm, 5 nhà máy xử lý nước thải ngầm hóa (tổng công suất 142.000 m³/ngày) cùng hồ lắng bùn 10 ha và 14 km đường ven sông.

Dự án tu bổ đê điều, nạo vét sông Nhuệ: Tổng vốn sơ bộ hơn 75.000 tỷ đồng, thực hiện trên toàn tuyến qua 19 xã, phường từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Hệ thống thu gom nước thải S3 và Nhà máy XLNT Phú Đô: Tổng vốn dự kiến 4.038 tỷ đồng, gồm 24,09 km cống thu gom và nhà máy xử lý công suất 91.500 m³/ngày phục vụ khu vực phía Tây.

Động lực từ khu công nghiệp công nghệ cao, safari và trường đua ngựa

Để tạo đà tăng trưởng kinh tế bền vững, Hà Nội đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng (giai đoạn 1) rộng hơn 230 ha (vốn 4.455 tỷ đồng), trong đó dành ít nhất 30% diện tích cho R&D, bán dẫn, AI và công nghệ cao, dự kiến tạo việc làm cho 16.000 lao động.

Lĩnh vực du lịch - giải trí ghi nhận 2 dự án quy mô lớn: Công viên Safari Ba Vì rộng 299 ha (dành 81,8% diện tích cho cây xanh, mặt nước) và Tổ hợp giải trí đa năng - Trường đua ngựa Sóc Sơn với tổng vốn 420 triệu USD (gần 9.600 tỷ đồng). Trường đua ngựa quy mô 125 ha sở hữu khán đài 30.000 chỗ ngồi, đi kèm hệ thống khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và hồ điều hòa 22,5 ha.

Bứt phá hạ tầng giáo dục và an ninh mạng hiện đại

Ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao gồm Sóc Sơn (vốn 677 tỷ đồng, rộng 6,38 ha), Thạch Thất (vốn 692 tỷ đồng, rộng 6,3 ha) và Phù Đổng (vốn 795 tỷ đồng, rộng 5,4 ha) được đầu tư đồng bộ từ ngân sách Thành phố, mỗi trường đáp ứng 2.160 học sinh theo chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đặc biệt, để tăng cường năng lực bảo vệ trong kỷ nguyên số, Trung tâm An ninh mạng và Trụ sở Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) được khởi công với tổng vốn gần 4.500 tỷ đồng trên diện tích gần 15.000 m², tổng diện tích sàn xây dựng 34.000 m², dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2028.

Huy động hơn 91% nguồn vốn ngoài ngân sách

Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội, trong tổng số 292 công trình, dự án được công bố (tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng), nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm tỷ trọng áp đảo hơn 91% (khoảng 350.767 tỷ đồng). Riêng đợt cao điểm dịp 10/10 ghi nhận 96 công trình được khởi công, khánh thành với tổng vốn 147.075 tỷ đồng, trong đó 18 công trình tiêu biểu đóng góp tới 127.460 tỷ đồng.