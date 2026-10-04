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Điểm nghẽn từ những trạm bơm nhỏ, kênh mương nội đồng đã 'già cỗi'

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hệ thống trạm bơm thủy lợi nhỏ và kênh mương nội đồng đóng vai trò then chốt trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này đều được đầu...

Báo Nghệ An
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Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/video