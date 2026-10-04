Điểm nghẽn từ những trạm bơm nhỏ, kênh mương nội đồng đã 'già cỗi'

Là đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn, bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm và phát huy sức mạnh đoàn kết là nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Từ nhận thức đó, công tác chính trị được coi là “mạch sống” xuyên suốt trong quá trình xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.