Diễm My 9X chính thức công khai bạn trai Việt kiều

Nữ diễn viên đã thoải mái chia sẻ hình ảnh cận mặt bạn trai Việt kiều mà không cần giấu giếm hay úp mở như mọi lần.

Sau khi chia tay bạn trai đại gia, Diễm My trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Thời gian gần đây, cô mới khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm khi liên tục úp mở hình ảnh về một chàng trai bí ẩn. Ngoài việc khéo léo che mặt chàng trai này bằng những icon ngộ nghĩnh, Diễm My còn đăng tải hình ảnh ở góc nghiêng để khán giả khó nhận ra. Cho đến mới đây, nữ diễn viên mới chính thức chia sẻ bức hình đầu tiên cận mặt bạn trai lên trang cá nhân Instagram. Động thái này khiến công chúng khẳng định Diễm My đã chính thức công khai bạn trai sau gần 1 năm úp mở.

Hình ảnh đầu tiên lộ mặt bạn trai được Diễm My 9x chia sẻ, cũng thay lời công khai người yêu sau gần 1 năm giấu kín.

Chia sẻ rõ hơn về bạn trai Việt kiều, Diễm My cho biết cả hai coi nhau như tri kỷ vì có sự đồng cảm, chia sẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô và bạn trai vẫn chưa dám nói trước chuyện tương lai vì muốn tình cảm thuận theo tự nhiên.

Trong một bài phỏng vấn, Diễm My cũng cho biết: “Cả tôi và anh không đưa ra bất cứ quy định gì, kể cả thời gian gặp nhau. Khi nào cả hai cùng có một công việc ở Việt Nam hoặc tôi có chuyến công tác ở nước ngoài thì gặp nhau được”.

Bạn trai Diễm My tên Vinh Nguyễn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Anh từng học tại Đại học công nghệ Swinburne - viện đại học công lập ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên lại Liên hoan phim Australia vào tháng 10.2016, khi Diễm My có mặt tại đây để quảng bá cho bộ phim Găng tay đỏ. Đầu tháng 5.2017, cả hai xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện ở Đà Nẵng và đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi công khai lộ diện trước công chúng.

Bạn trai Việt kiều của Diễm My 9x đang là doanh nhân công tác tại một công ty về xây dựng, chi nhánh tại Úc.

