Theo các luật sư, quy định này góp phần cá thể hóa trách nhiệm hình sự, tránh quy kết máy móc nhưng vẫn bảo đảm xử lý nghiêm những doanh nghiệp lợi dụng tổ chức, nhân sự để thực hiện hành vi phạm tội.

Phân định rõ hơn trách nhiệm cá nhân và doanh nghiệp

Trao đổi về nội dung này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, pháp nhân thương mại đã được xác định là chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội danh nhất định.

Tuy nhiên, điểm mới trong cách tiếp cận của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2026 là nhấn mạnh cơ sở xác định trách nhiệm hình sự của pháp nhân phải xuất phát từ hành vi phạm tội do cá nhân thực hiện với danh nghĩa pháp nhân thương mại đó.

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Theo luật sư Cường, pháp nhân thương mại không phải là một con người cụ thể có hành vi, nhận thức và ý chí độc lập theo cách hiểu thông thường. Hoạt động của pháp nhân được thực hiện thông qua những cá nhân có thẩm quyền quản lý, điều hành, đại diện hoặc được giao nhiệm vụ.

Đồng quan điểm, luật sư Vi Sơn Anh – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, cách tiếp cận mới nhấn mạnh vai trò của cá nhân thực hiện hành vi và mối quan hệ giữa cá nhân đó với pháp nhân.

“Điều này giúp phân định rõ hơn trách nhiệm của người quản lý, người điều hành, người trực tiếp thực hiện hành vi và trách nhiệm của chính doanh nghiệp, đồng thời nhằm khắc phục bất cập khi coi pháp nhân thương mại như một chủ thể độc lập của tội phạm”, luật sư Sơn Anh cho biết.

Tuy nhiên, luật sư Sơn Anh lưu ý, không thể cho rằng hành vi vi phạm do một cá nhân thực hiện thì doanh nghiệp đương nhiên đứng ngoài trách nhiệm hình sự. Nếu hành vi được thực hiện nhân danh doanh nghiệp, vì lợi ích doanh nghiệp và có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của doanh nghiệp thì pháp nhân vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo luật sư, nếu các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân không được áp dụng thống nhất, thiếu tiêu chí phân định rõ ràng, doanh nghiệp có thể phát sinh tâm lý lo ngại, e dè khi triển khai những hoạt động kinh doanh mới hoặc tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Dù vậy, không nên nhìn nhận việc hoàn thiện chế định này đơn thuần là làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, quy định còn góp phần nâng cao tính minh bạch, kỷ luật trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật không phải chịu sự cạnh tranh bất bình đẳng từ các đơn vị sẵn sàng vi phạm để thu lợi bất chính.

Làm rõ hành vi cá nhân trước khi xác định trách nhiệm doanh nghiệp

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, muốn xác định trách nhiệm hình sự của doanh nghiệp, trước hết phải làm rõ hành vi phạm tội của cá nhân, sau đó xem xét mối liên hệ giữa hành vi đó với hoạt động, lợi ích và cơ chế quản trị của pháp nhân.

Không thể chỉ căn cứ vào việc một người là giám đốc, người đại diện theo pháp luật hoặc người lao động của doanh nghiệp để mặc nhiên quy kết trách nhiệm hình sự cho pháp nhân.

Luật sư Cường lấy ví dụ, một nhân viên tự ý thực hiện hành vi vi phạm vì mục đích cá nhân, trái với quy trình, chỉ đạo và lợi ích của doanh nghiệp thì cần được đánh giá thận trọng, không thể đương nhiên quy kết trách nhiệm hình sự cho pháp nhân.

Ngược lại, nếu người quản lý chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi gian dối nhằm trốn tránh nghĩa vụ, thu lợi bất chính cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp biết rõ, chấp thuận hành vi đó thì pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi thuộc phạm vi tội danh luật định và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác.

Theo luật sư Cường, cách tiếp cận này góp phần cá thể hóa trách nhiệm hình sự, tránh tình trạng quy kết máy móc, đồng thời vẫn bảo đảm xử lý nghiêm những doanh nghiệp sử dụng cơ cấu tổ chức, nhân sự và nguồn lực của mình để thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư nhấn mạnh, không nên chỉ nhìn nhận đây là quy định làm gia tăng rủi ro pháp lý mà cần coi đó là động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản trị và tuân thủ pháp luật.

“Mục tiêu của chính sách hình sự không phải là làm cho doanh nghiệp lo sợ trước pháp luật, mà là tạo ra một môi trường trong đó doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, cạnh tranh và phát triển bằng hoạt động kinh doanh hợp pháp”, luật sư Cường nhấn mạnh.

Từ những thay đổi này, các luật sư khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ, nhất là trong những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh vi phạm hình sự như tài chính, ngân hàng, thuế, môi trường, kinh doanh hàng hóa, an toàn thực phẩm và hoạt động thương mại.

Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình phê duyệt rõ ràng, phân định trách nhiệm giữa các cấp quản lý, kiểm soát việc thực hiện chỉ đạo và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, việc xác định đồng thời trách nhiệm của cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi và pháp nhân có liên quan sẽ góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng doanh nghiệp làm công cụ phạm tội, sau đó đẩy toàn bộ trách nhiệm cho một cá nhân.

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ( có hiệu lực từ 1/3/2027) đã thay đổi cách tiếp cận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Theo đó, cá nhân là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự khi hành vi của cá nhân được thực hiện với danh nghĩa pháp nhân và đáp ứng các điều kiện luật định.