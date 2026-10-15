Điểm mới trong Nghị định 387 về Chương trình mục tiêu Quốc gia

Tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh phát triển cây cafe theo chuỗi giá trị.

Về vấn đề này, báo Tin tức và Dân tộc trả lời như sau:

Ngày 12/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 387/2026/NĐ-CP với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có cơ chế phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Nghị định này gồm 7 chương, 54 điều quy định chi tiết nội dung, cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (Chương trình), tập trung vào các nhóm nội dung chính: Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện, nguồn lực và nội dung của Chương trình. Huy động, lồng ghép, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình. Cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình. Tiêu chí đánh giá kết quả, theo dõi, kiểm tra, giám sát và xây dựng Cơ sở dữ liệu của Chương trình. Mô hình quản lý và trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình.

Đối tượng áp dụng gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, tổ chức thực hiện hoặc thụ hưởng chính sách thuộc Chương trình. Về cơ chế phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, Điều 32 của Nghị định quy định như sau:

Điều kiện lựa chọn dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án. Chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho từng loại dự án phát triển sản xuất của từng ngành nghề, lĩnh vực quản lý theo quy định chuyên ngành. Bảo đảm tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này. Điều kiện khác do UBND cấp tỉnh quy định.

Phương thức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Hỗ trợ bằng hiện vật, cung ứng dịch vụ cho chủ trì liên kết, các bên liên kết thông qua chủ trì liên kết. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định này. Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho chủ trì liên kết tự triển khai thực hiện các hoạt động của dự án theo Quyết định phê duyệt dự án. Cơ quan quản lý dự án thanh toán kinh phí hỗ trợ cho chủ trì liên kết theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định này. Phương thức kết hợp hỗ trợ trực tiếp bằng tiền và hỗ trợ bằng hiện vật, cung ứng dịch vụ.

Nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo quy định tại các Điều 8 và 12 Nghị định này. Mức hỗ trợ tối đa cho 1 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, định mức hỗ trợ cho từng đối tượng tham gia thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án quyết định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước thực hiện 1 dự án, nhưng không vượt mức hỗ trợ tối đa cho 1 dự án đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Mẫu hồ sơ đề nghị dự án liên kết

Hồ sơ đề nghị dự án liên kết bao gồm: Đơn đề nghị theo Mẫu số 1 tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này; Nội dung dự án theo Mẫu số 2 tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này; Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ trì liên kết theo Mẫu số 3 tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này. Cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; bản sao hợp đồng liên kết có chứng thực; văn bản khác theo quy định của UBND cấp tỉnh. Việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án phát triển sản xuất thực hiện tại Bộ phận Một cửa hoặc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định; hồ sơ được nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công theo pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính. UBND cấp tỉnh quy định đầu mối cơ quan thụ lý hồ sơ đề nghị dự án theo từng ngành, nghề, lĩnh vực tại địa phương.