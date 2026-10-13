Điểm mới trong gói trừng phạt lớn nhất của EU đối với Nga kể từ năm 2022

Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua gói trừng phạt lớn nhất nhắm vào Nga kể từ khi Moscow bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào năm 2022, với mục tiêu chính là hạn chế năng lực sản xuất tên lửa của gã khổng lồ Á-Âu.

Các ngoại trưởng của khối đã thông qua gói trừng phạt này trong cuộc họp tại Luxembourg, bổ sung 1.600 mục mới "nhắm vào tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga", Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh, bà Kaja Kallas, cho biết trên mạng xã hội X vào ngày 12/10.

"Đây là đợt mở rộng danh sách trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến", bà Kallas nói thêm. "Hơn một nửa số mục này có liên quan đến chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo".

Bà Kaja Kallas, Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh. Ảnh: ERR

Danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung bao gồm 826 công ty Nga và 743 cá nhân giữ chức vụ giám đốc điều hành (CEO) tại các công ty này.

Đây là đợt bổ sung danh sách trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay của EU, nâng tổng số đối tượng bị trừng phạt trong khuôn khổ các biện pháp hạn chế của khối này đối với Moscow lên gần 4.600.

Theo thông báo từ Hội đồng EU, gói trừng phạt ngày 12/10 tập trung cụ thể vào các nhà cung cấp tầm trung đóng vai trò "cốt lõi" trong ngành công nghiệp quân sự Nga; các doanh nghiệp này tạo ra doanh thu hàng năm ít nhất 20 tỷ Euro và sử dụng hơn 250.000 lao động.

Các công ty trong danh sách là nhà cung cấp linh kiện quan trọng cho một số hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của Nga, bao gồm tên lửa, máy bay không người lái (UAV/drone) và máy bay.

Các linh kiện chủ chốt này bao gồm: Thiết bị điện tử (như chất bán dẫn, vi mạch và máy tính); thiết bị liên lạc (như radar, ăng-ten và thiết bị thu phát); hệ thống hàng không, vệ tinh và tên lửa; thuốc nổ và đạn dược; cũng như các hệ thống quang học và dẫn đường.

Các đối tượng có tên trong danh sách trừng phạt này sẽ bị phong tỏa tài sản; đồng thời, việc cung cấp vốn hoặc nguồn lực kinh tế (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho họ hoặc vì lợi ích của họ đều bị cấm. Ngoài ra, các cá nhân trong danh sách cũng bị cấm nhập cảnh vào EU.

Việc bổ sung các mục mới này diễn ra sau khi Alisher Usmanov và Mikhail Fridman – hai trong số những người giàu nhất nước Nga – được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt vào tháng trước, sau những cuộc thảo luận căng thẳng và kéo dài đến phút chót giữa đại diện các thủ đô của EU.

Việc thông qua gói trừng phạt mới nhất vào ngày 12/10 chỉ còn mang tính thủ tục sau khi các nước EU đã thống nhất về danh sách trừng phạt trong các cuộc thảo luận trước đó.

Một điểm mới nữa là, thay vì thời hạn 6 tháng, danh sách trừng phạt này sẽ có hiệu lực trong 3 năm trước khi cần được gia hạn.

Minh Đức (Theo Politico EU, Sofia Globe)