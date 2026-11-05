Điểm mới của lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc 2026

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2026.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2026.

Lễ tuyên dương do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức. Báo VietNamNet là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, đầu mối triển khai các nội dung chương trình. Dự kiến có khoảng 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được vinh danh.

Đây là năm thứ 13 tổ chức sự kiện nhằm ghi nhận, biểu dương những tấm gương nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện và công tác; đồng thời lan tỏa truyền thống hiếu học, khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong hai ngày 11-12/12 tại Hà Nội, với hai sự kiện chính là đêm Gala và lễ tuyên dương, dự kiến tổ chức tại Cung Hữu nghị Việt Xô.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ tuyên dương năm nay là Ban Tổ chức sẽ kết nối doanh nghiệp tham gia tư vấn, bảo trợ cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên. Qua đó, chương trình không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành tích mà còn hướng tới đồng hành với các em trong học tập, định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực trong tương lai.

Đêm Gala được định hướng tăng cường giao lưu, kết nối, tạo không gian để các gương tiêu biểu chia sẻ hành trình vượt khó, thành tích và khát vọng của mình.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu dự kiến tham gia lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan, dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Tại cuộc họp ngày 4/11, các thành viên Ban Tổ chức trao đổi về phương án triển khai các hoạt động, nội dung chương trình, kịch bản hai đêm sự kiện, công tác đón tiếp, di chuyển, ăn nghỉ và bảo đảm an toàn cho đại biểu, các em học sinh, sinh viên.

Đối với công tác xét chọn, các đơn vị tập trung rà soát hồ sơ, thành tích ứng viên theo quy chế đã ban hành, bảo đảm công khai, khách quan, đúng đối tượng và tiêu chí. Việc lựa chọn chú trọng tính tiêu biểu, sức lan tỏa, đồng thời bảo đảm sự đại diện hợp lý giữa các dân tộc, vùng miền, lĩnh vực và nhóm đối tượng.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Y Thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, kịch bản và phương án tổ chức; xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối phối hợp và thời hạn hoàn thành từng phần việc.

Đối với công tác xét chọn, Thứ trưởng lưu ý việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ phải chặt chẽ, bảo đảm những trường hợp được tuyên dương thực sự xuất sắc, tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh chương trình cần được chuẩn bị trang trọng nhưng thiết thực, có chiều sâu, dành không gian phù hợp để học sinh, sinh viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cơ hội phát triển. Các đơn vị cần chủ động phối hợp, thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để thống nhất xử lý, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả.