Điểm mở dải phân cách trên QL1 qua Hà Tĩnh tạo giao cắt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Những cú cắt ngang dòng xe

Trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp những tình huống phương tiện chuyển hướng đột ngột tại các điểm mở dải phân cách. Xe máy, xe đạp điện, thậm chí ô tô có lúc tạt ngang dòng phương tiện, chuyển hướng mà không bật tín hiệu xin đường hoặc không giảm tốc độ.

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh dài khoảng 130km cùng với đó là hàng trăm điểm mở để thuận lợi cho người dân lưu thông.

Có trường hợp phương tiện còn đi ngược chiều để nhanh chóng tiếp cận điểm mở thay vì di chuyển đến vị trí quay đầu đúng quy định. Khi dòng xe trên quốc lộ 1 vẫn liên tục lưu thông, những hành vi này tạo ra các điểm xung đột mà chỉ cần một bên thiếu quan sát hoặc xử lý chậm có thể dẫn tới va chạm.

Trong điều kiện mưa lớn, sương mù hoặc thời tiết bất lợi, tầm nhìn bị hạn chế, việc quan sát dòng xe đối diện càng khó khăn. Nếu phương tiện vẫn giữ tốc độ cao khi tiếp cận điểm giao cắt, nguy cơ xảy ra sự cố càng tăng.

Đơn cử, vào khoảng 13h05 ngày 11/9, tại Km549+150 quốc lộ 1, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô bán tải và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại điểm mở dải phân cách quốc lộ 1 ở xã Kỳ Anh giữa xe ô tô bán tải với xe máy làm 1 người tử vong.

Thời điểm trên, xe bán tải do tài xế H.V.D (SN 1995, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực điểm mở dải phân cách, ô tô va chạm với xe máy do ông N.T.B (SN 1971, trú xã Kỳ Anh) điều khiển theo chiều ngược lại, đang qua điểm mở.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng CSGT Hà Tĩnh, vụ việc có liên quan đến việc người điều khiển xe máy khi qua điểm mở không chú ý quan sát, không nhường đường; trong khi tài xế ô tô bán tải cũng không chú ý quan sát, không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống biển báo và không giảm tốc độ khi qua khu vực giao nhau.

Không để điểm mở thành điểm xung đột

Trước những nguy cơ trên, việc rà soát, đánh giá lại các điểm mở đang được cơ quan chức năng Hà Tĩnh và đơn vị quản lý đường bộ triển khai.

Một số điểm mở được lực lượng chức năng rào chắn.

Trung tá Lê Doãn Thái, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Thời gian qua, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chú ý quan sát khi lưu thông qua các điểm mở dải phân cách; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT cũng phối hợp với công an các địa phương và cơ quan quản lý đường bộ rà soát hệ thống điểm mở, đánh giá những vị trí bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoặc không còn phù hợp với thực tế để có phương án xử lý.

Theo đó, những điểm mở không cần thiết hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao có thể được đóng; những vị trí cần duy trì phải được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp, đồng thời bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc và các giải pháp tổ chức giao thông cần thiết.

Cơ quan quản lý đường bộ đóng điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 ở xã Kỳ Xuân.

Ông Trần Thế Thành, Phó trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết: Trên cơ sở kiến nghị của địa phương, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đóng 3 điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 qua các xã Kỳ Xuân, Cẩm Xuyên.

Theo ông Thành, hiện các đơn vị tiếp tục rà soát những điểm mở còn lại để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Một số điểm mở cũng được rào chắn để ngăn phương tiện qua lại, chỉ dành lối cho người đi bộ.