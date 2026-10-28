Điểm mặt 'vua doanh số' của 9 hãng ô tô tại Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sức mua tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã tiêu thụ tổng cộng 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu cộng thêm 35.412 xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) phân phối và 177.697 ô tô điện VinFast đã bàn giao, tổng lượng xe được tiêu thụ trên thị trường trong 3 quý đầu năm đạt 498.923 chiếc. Con số này cao hơn cùng kỳ năm ngoái 112.112 xe, cho thấy nhu cầu mua ô tô tiếp tục duy trì đà tăng.

Trong nhóm xe được người Việt lựa chọn nhiều nhất, các dòng gầm cao từ 5 đến 7 chỗ chiếm vị trí đáng chú ý. SUV, crossover, MPV và xe bán tải không chỉ góp phần tạo doanh số chủ lực cho nhiều hãng mà còn phản ánh xu hướng ưu tiên những mẫu xe có không gian sử dụng rộng rãi, phù hợp với cả nhu cầu gia đình lẫn công việc.

VinFast VF 3 là mẫu ô tô được người Việt ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2026, đây cũng là mẫu ô tô điện bán chạy nhất của VinFast.

Sau đây là những “ông vua doanh số” của một số hãng ô tô phổ thông tại thị trường Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026:

1. VinFast VF 3: 42.272 xe và chiếm khoảng 24% doanh số VinFast

2. Toyota Yaris Cross: 12.646 xe và chiếm 23% doanh số Toyota

3. Mazda CX-5: 11.893 xe và chiếm 53% doanh số Mazda

4. Mitsubishi Xpander: 10.496 xe và chiếm 33% doanh số Mitsubishi

5. Ford Ranger: 9.835 xe và chiếm 32% doanh số Ford

6. KIA Seltos: 7.109 xe và chiếm 30% doanh số KIA

7. Hyundai Creta: 6.849 xe và chiếm 19% doanh số Hyundai

8. Honda City: 5.452 xe và chiếm 34% doanh số Honda

9. Suzuki Super Carry Pro: 2.106 xe và chiếm 25% doanh số Suzuki