Điểm mặt những thiết bị Samsung Galaxy sắp được 'lên đời' One UI 9.5

Theo các thông tin rò rỉ, Samsung có thể giới thiệu One UI 9.5 cùng thế hệ Galaxy S27 vào năm 2027. Bản dựng thử nghiệm được cho là đã để lộ một số thay đổi về giao diện và tính năng, tiếp tục hướng phát triển tùy biến sâu mà Samsung theo đuổi trên các thế hệ One UI gần đây.

Samsung có thể giới thiệu One UI 9.5 cùng thế hệ Galaxy S27 vào năm 2027.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở phạm vi thiết bị dự kiến được hỗ trợ. Danh sách rò rỉ trải dài từ các mẫu flagship, điện thoại màn hình gập cho đến smartphone tầm trung và thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, đây chưa phải danh sách do Samsung xác nhận, vì vậy khả năng thay đổi vẫn còn bỏ ngỏ.

Galaxy Z

Nhóm smartphone màn hình gập được cho là sẽ có phạm vi hỗ trợ khá rộng, bao gồm nhiều thế hệ Galaxy Z hiện tại và các mẫu máy dự kiến ra mắt trong thời gian tới:

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z TriFold

Galaxy S

Ở dòng Galaxy S, danh sách rò rỉ bao phủ từ thế hệ S24 trở lên. Điều này đồng nghĩa một số mẫu flagship đã ra mắt từ trước có thể tiếp tục nhận được bản nâng cấp phần mềm trong những năm tới:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 FE

Galaxy A

Không chỉ các dòng cao cấp, nhiều mẫu Galaxy A cũng được đưa vào danh sách dự kiến. Nhóm này gồm cả những thiết bị phổ biến ở phân khúc giá thấp và trung cấp:

Galaxy A07 (LTE/5G)

Galaxy A08

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A17 (LTE/5G)

Galaxy A18

Galaxy A25

Galaxy A26

Galaxy A27

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A37

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A56

Galaxy A57

Galaxy M và Galaxy F

Hai dòng máy Galaxy M và F cũng được cho là tiếp tục nằm trong chính sách cập nhật của Samsung, với các model sau:

Galaxy M06

Galaxy M15

Galaxy M16

Galaxy M54 5G

Galaxy M55

Galaxy M56

Galaxy F06

Galaxy F07

Galaxy F15

Galaxy F16

Galaxy F36

Galaxy F55

Galaxy F56

Galaxy XCover

Đối với dòng smartphone hướng tới môi trường làm việc đặc thù, danh sách hiện có hai model:

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy Tab

Danh sách máy tính bảng tương thích dự kiến cũng khá dài, trải rộng từ dòng Tab S thế hệ cũ đến những model mới hơn. Ngoài thiết bị dành cho người dùng phổ thông, Samsung còn được cho là tiếp tục hỗ trợ các dòng Tab Active:

Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Dù danh sách trên bao phủ số lượng lớn thiết bị, Samsung hiện chưa công bố danh sách chính thức cho One UI 9.5. Các model được đề cập chủ yếu được dự đoán dựa trên chính sách hỗ trợ phần mềm và lịch sử cập nhật của hãng.

Do đó, danh sách có thể tiếp tục thay đổi khi Samsung công bố kế hoạch cụ thể. Những mẫu máy được bổ sung hoặc loại khỏi diện hỗ trợ sẽ chỉ có thể được xác nhận khi hãng đưa ra thông tin chính thức về phiên bản phần mềm này.