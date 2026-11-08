Điểm mặt những mẫu ô tô mới có thể về Việt Nam trong thời gian tới

Thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước một đợt bổ sung sản phẩm đáng chú ý khi nhiều hãng xe đẩy mạnh kế hoạch phân phối tại Đông Nam Á. Đáng chú ý, xu hướng điện hóa, đặc biệt là công nghệ hybrid sạc ngoài và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động, tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trong kế hoạch của các nhà sản xuất.

Subaru Forester Hybrid

Subaru Forester Hybrid là một trong những mẫu SUV hybrid đáng chú ý của thương hiệu Nhật Bản trong giai đoạn cuối năm 2026. Theo thông tin từ hệ thống đại lý, xe dự kiến ra mắt tại Việt Nam ngày 11-11, với mức giá tham khảo khoảng 1,5 tỷ đồng. Đây là phiên bản nhập khẩu từ Nhật Bản, bổ sung lựa chọn điện hóa bên cạnh Forester sử dụng động cơ xăng.

Subaru Forester Hybrid sẽ cạnh tranh mạnh với CR-V e:HEV hay Santa Fe Hybrid. Ảnh: Subaru

Xe sử dụng động cơ Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L, công suất 162 mã lực, mô-men xoắn 209 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất hệ truyền động đạt 194 mã lực. Bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh, hộp số e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD là những thành phần quan trọng.

iCAUR V23 và iCAUR V27

Cũng được ấn định ra mắt ngày 11-11, iCAUR V23 là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ mang phong cách thiết kế hình hộp, với phần đầu dựng đứng, vòm bánh xe lớn và các chi tiết gợi liên tưởng đến xe địa hình truyền thống. Sản phẩm thuộc thương hiệu iCAUR của Chery, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế khác biệt và các hoạt động ngoài trời. V23 có cấu hình dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh tùy phiên bản tại một số thị trường. Thiết kế thân xe ngắn, bánh xe đặt gần các góc giúp tối ưu không gian sử dụng.

Xe ICAUR sẽ được sản xuất tại Việt Nam để phục vụ thị trường trong nước. Ảnh: Hoàng Linh

iCAUR V27 lại đáng chú ý nhờ công nghệ REEV. Đây là mẫu SUV cỡ lớn với kiểu dáng vuông vức, phần đầu xe dựng đứng, khoảng sáng gầm cao và thiết kế hướng đến khả năng sử dụng đa địa hình. Tại Việt Nam, xe dự kiến ra mắt cùng V23 trong tháng 11 và được lắp ráp tại Hưng Yên.

Honda Avancier

Honda Avancier là mẫu SUV đáng chú ý trong kế hoạch sản phẩm của Honda tại Đông Nam Á. Thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu tại Thái Lan ngày 1-12. Đây cũng là bước chuyển quan trọng khi Avancier, vốn trước đây chủ yếu phục vụ thị trường Trung Quốc, được định hướng trở thành sản phẩm toàn cầu. Mẫu xe mới được định vị trên CR-V, có cấu hình 7 chỗ và sử dụng hệ thống hybrid thế hệ mới mang tên Honda Hybrid, phát triển từ nền tảng e:HEV. Kích thước dự kiến dài khoảng 4.960 mm, rộng 1.950 mm, tạo không gian rộng rãi cho ba hàng ghế. Nếu Honda đưa Avancier về Việt Nam, đây sẽ là lựa chọn mới trong phân khúc SUV 7 chỗ, nơi hãng hiện chưa có sản phẩm tương ứng.

Ảnh phác họa của Honda Avancier dựa trên các hình ảnh thử nghiệm. Ảnh: AD

Honda Super-ONE

Một mẫu xe điện nhỏ khác đáng chú ý trong danh sách là Honda Super-ONE, hướng tới việc biến những hành trình đô thị thường ngày thành trải nghiệm lái thú vị hơn. Có kích thước thuộc phân khúc A, Super-ONE sử dụng nền tảng phát triển từ dòng N Series, nhưng được mở rộng chiều rộng cơ sở và thiết kế lại khung gầm để tạo dáng vẻ thấp, rộng, đậm chất thể thao. Điểm nhấn kỹ thuật là chế độ BOOST Mode, cho phép nâng công suất động cơ điện từ 47 kW lên 70 kW. Khi kích hoạt, xe đồng thời mô phỏng hộp số 7 cấp và âm thanh động cơ, kết hợp lẫy chuyển số sau vô-lăng nhằm tạo cảm giác lái gần với một mẫu xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong.

Honda Super-ONE phiên bản thử nghiệm trên đường chạy tại Nhật Bản. Ảnh: PV

Super-ONE đã được Honda đưa tới một số thị trường Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan trong năm 2026, và nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Khi được đưa về, Super-ONE sẽ tạo thêm lựa chọn khác biệt trong nhóm xe điện đô thị: nhỏ gọn, thiên về cá tính và trải nghiệm cầm lái thay vì chỉ tập trung vào tính thực dụng.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới

Sau nhiều năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero trở lại với thế hệ hoàn toàn mới, được giới thiệu toàn cầu ngày 2-9. Xe được sản xuất tại Thái Lan, bắt đầu bán tại thị trường này từ ngày 19-10, trước khi mở rộng sang Nhật Bản và Australia. Mitsubishi dự kiến phân phối mẫu SUV này tại khoảng 100 thị trường trên thế giới, trong đó có ASEAN. Pajero mới sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp VGT (204 mã lực, 480 Nm), kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Với nguồn cung từ Thái Lan, Pajero là một trong những mẫu SUV được nhiều người chờ đợi tại Việt Nam.

Pajero mới sẽ là đối thủ mạnh của Ford Everest và Toyota Fortuner. Ảnh: PV

Mitsubishi Outlander thế hệ mới

Khác với đàn anh Pajero, Outlander thế hệ mới là một trong những sản phẩm có khả năng xuất hiện tại Việt Nam rõ ràng nhất trong năm 2026, sử dụng hệ truyền động mild-hybrid. Xe cũng đã xuất hiện trên phương tiện vận chuyển tại Việt Nam và được ghi nhận tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Outlander thế hệ thứ tư có thiết kế hoàn toàn mới, cấu hình 5 hoặc 7 chỗ, hệ truyền động mild-hybrid. Outlander mới dự kiến cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 và các SUV gia đình trong phân khúc cỡ C.

Nissan Patrol

Nissan Patrol thế hệ mới, mã Y63, đang được một số đơn vị nhập khẩu tư nhân tại Việt Nam lên kế hoạch đưa về nước vào tháng 12-2026. Tuy nhiên, Nissan Việt Nam chưa xác nhận kế hoạch phân phối chính hãng. Patrol mới có kích thước dài 5.205 mm, rộng 2.030 mm, trục cơ sở 3.075 mm và cấu hình 8 chỗ. Xe sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Mercedes-Benz C-Class thuần điện

Mercedes-Benz C-Class thuần điện là một trong những sản phẩm điện hóa đáng chú ý nhất của thương hiệu Đức trong năm 2026. Xe ra mắt toàn cầu ngày 20-4 tại Hàn Quốc, và vừa chính thức hiện diện tại thị trường ASEAN. Phiên bản C 400 4MATIC electric sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh, có khả năng di chuyển tối đa 762 km theo chuẩn WLTP. Kiến trúc điện 800V cho phép bổ sung 325 km hành trình chỉ trong 10 phút sạc nhanh.

C-Class thuần điện có thể sẽ nối tiếp CLA Electric mà Mercedes-Benz vừa ra mắt ở Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz AG

Li Auto L6 và L8

Li Auto L6 là mẫu xe nhỏ nhất trong bộ bốn sản phẩm Li Auto dự kiến phân phối tại Việt Nam. Xe có kích thước dài 4.935 mm, rộng 1.960 mm, cao 1.735 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm và cấu hình 5 chỗ. L6 sử dụng hệ truyền động REEV với động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện, kết hợp hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh.

Về phần mình, Li Auto L8 hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu SUV rộng rãi, tiện nghi và có khả năng vận hành đường dài. Xe có cấu hình 6 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+2, tạo không gian riêng biệt cho từng hành khách, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai. Hệ truyền động REEV gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp làm nhiệm vụ phát điện và hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh.

Li Auto L8 sẽ là mẫu xe chủ lực của Li Auto tại Việt Nam khi trình làng chính thức. Ảnh: Li Auto

Hiện nay, Li Auto đang hoàn tất các công đoạn chuẩn bị để trình làng tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số nguồn tin trong ngành cho biết, những thay đổi trong kế hoạch có thể sẽ khiến thương hiệu Trung Quốc này ra mắt chậm hơn lộ trình ban đầu.