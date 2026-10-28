Điểm mặt loạt mẫu xe đang có 'giá hời' tại thị trường ô tô Việt Nam

Theo đánh giá của giới kinh doanh ô tô, không phải mẫu xe nào được giảm giá sâu, sở hữu mức giá bán lẻ thấp nhất phân khúc cũng là lựa chọn tốt nhất cho người tiêu dùng.

Bởi trên thực tế, không ít mẫu xe có giá bán lẻ thấp nhưng không rẻ do các giá trị sử dụng không được đánh giá cao, từ các yếu tố như thương hiệu, độ bền, chất lượng dịch vụ, dễ sử dụng và sửa chữa hay không, chi phí sử dụng ra sao và giá trị bán lại thế nào...

Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng sẽ cần phải đánh đổi một số tiêu chí như mẫu xe sắp có thế hệ mới hoặc một số chi tiết thiết kế không hợp mắt với số đông.

Hyundai Santa Fe và Stargazer

Ở phân khúc SUV cỡ D, Hyundai Santa Fe đang là một trong những mẫu xe có chi phí sở hữu rẻ nhất nhờ chính sách ưu đãi mạnh tay đến 220 triệu đồng cho người tiêu dùng.

Với chi phí sở hữu chỉ từ hơn 900 triệu đồng, Hyundai Santa Fe được xem là một "món hời" ở phân khúc SUV cỡ D hiện nay - Ảnh: HTV

Hyundai Santa Fe hiện đang được liên doanh ô tô Hàn Quốc niêm yết với mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 1,069 - 1,369 tỷ đồng. Như vậy, sau khi quy đổi ưu đãi, chi phí sở hữu của mẫu gầm cao cỡ D chỉ còn từ dưới 900 triệu đồng.

Đáng chú ý là Santa Fe sở hữu kích thước và không gian nội thất thuộc diện lớn nhất phân khúc. Mẫu xe cũng được trang bị danh mục các công nghệ, tiện nghi hiện đại và phong phú hàng đầu trong nhóm SUV cỡ D hiện nay.

Phiên bản đáng chú ý nhất là Santa Fe Hybrid trang bị cụm màn hình cong panorama kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình tích hợp sẵn bản đồ dẫn đường vệ tinh độc quyền và camera 360 SVM.

Santa Fe Hybrid sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo và motor điện, tổng công suất kết hợp đạt 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Hyundai Stargazer cũng là cái tên không nên bỏ qua nếu người tiêu dùng đang có nhu cầu sở hữu một chiếc MPV cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Mẫu xe hiện đang có mức giá bán lẻ khuyến nghị thấp nhất phân khúc, chỉ từ 489 - 615 triệu đồng.

Hyundai Stargazer đang là mẫu xe có cấu hình 7 chỗ ngồi rẻ nhất thị trường - Ảnh: HTV

Không những vậy, người tiêu dùng mua Stargazer còn được nhà phân phối áp dụng chính sách ưu đãi lên đến 117 triệu đồng, trong đó riêng khoản giảm giá tiền mặt khoảng 80 - 90 triệu đồng. Theo đó, chi phí để sở hữu Hyundai Stargazer hiện chỉ còn từ khoảng hơn 400 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ chưa từng có đối với một mẫu ô tô 7 chỗ ngồi.

Subaru Crosstrek

Mẫu xe gầm cao cỡ B+ duy nhất được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản hiện đang được nhà phân phối Subaru Việt Nam giảm giá lên đến 269 - 329 triệu đồng. Các mức giảm giá tuỳ từng phiên bản và năm sản xuất của xe.

Sau ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của Subaru Crosstrek hiện chỉ còn từ 809 - 999 triệu đồng. Đồng nghĩa, mức giá thấp nhất đã rẻ hơn phiên bản tiêu chuẩn Toyota Corolla Cross trong khi mức cao nhất nhỉnh hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Subaru Crosstrek ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2024. Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, cạnh tranh ở phân khúc ô tô gầm cao cỡ B+ cùng các đối thủ như Toyota Corolla Cross và Mazda CX-30.

Subaru Crosstrek đang là mẫu xe có mức giảm giá bán lẻ cao nhất thị trường.

Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản thuần xăng 2.0 i-S EyeSight và hybrid 2.0 i-S EyeSight e-Boxer. Khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ là lợi thế lớn nhất của Subaru Crosstrek so với các đối thủ cùng phân khúc, bên cạnh yếu tố nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Toyota Veloz Cross và Yaris Cross

Ở phân khúc MPV đô thị 5+2 chỗ ngồi, Toyota Veloz Cross vẫn đang là mẫu xe duy trì được sức cạnh tranh mạnh mẽ và bền bỉ nhất.

Thống kê của VAMA cho biết, luỹ kế 9 tháng năm 2026, Toyota Veloz Cross đã ghi nhận tổng sản lượng bán hàng 7.152 chiếc, đạt tỷ lệ tăng trưởng lên đến 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó giữ chắc vị trí xe MPV cỡ nhỏ đắt khách thứ 2 trên thị trường.

Toyota Veloz Cross được đánh giá cao ở khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm chi phí sử dụng - Ảnh: TMV

Nhờ đợt tăng tốc rất tốt luỹ kế 9 tháng, mẫu xe Toyota Veloz Cross đã mở rộng thị phần lên 26% trong phân khúc, vượt xa các đối thủ phía dưới như Hyundai Stargazer, Kia Carens hay Suzuki XL7.

Đáng chú ý là hiện tại, người tiêu dùng mua mẫu xe Veloz Cross sẽ được hưởng mức giảm giá 73 - 75 triệu đồng, quy đổi từ khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Ngoài giảm giá, khách mua mẫu xe MPV đô thị được đánh giá là bền bỉ nhất phân khúc còn được tặng thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất cùng gói ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu.

Yaris Cross cũng là cái tên không nên bỏ qua nếu người tiêu dùng muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao cỡ B ở thời điểm hiện tại.

Theo công bố từ Toyota Việt Nam, phiên bản Yaris Cross Hybrid hiện đang có mức giảm giá lên đến 74 triệu đồng thông qua hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, phiên bản thuần xăng Yaris Cross Gas được giảm giá trực tiếp 50 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross vẫn đang giữ vị thế xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam - Ảnh: TMV

Sau ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của phiên bản Yaris Cross Gas hiện chỉ còn ở mức 600 triệu đồng, phiên bản Yaris Cross HEV còn 654 triệu đồng. Đây có thể xem là mức chi phí thấp và hợp lý nhất của mẫu xe Toyota Yaris Cross.

Tại phân khúc gầm cao cỡ B hiện nay, Toyota Yaris Cross vẫn đang là mẫu xe được ưa chuộng nhất nếu chỉ tính ở nhóm xe trang bị động cơ đốt trong.

Thống kê của VAMA cho biết, luỹ kế 9 tháng năm 2026, Toyota Yaris Cross đạt tổng sản lượng bán hàng 12.646 chiếc, tăng 31% so với cùng kỳ, đồng thời cũng giữ chắc vị trí ô tô động cơ đốt trong được ưa chuộng nhất trên toàn thị trường.