Thủ phạm khiến nhiều người mắc ung thư phổi

PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết, thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ung thư phổi. Khoảng 80% trường hợp mắc bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Nguy cơ mắc bệnh tăng theo số lượng thuốc hút và thời gian sử dụng. Một người hút hai gói thuốc mỗi ngày trong 20 năm có nguy cơ ung thư phổi cao gấp khoảng 20 lần so với người bình thường.

Ngoài thuốc lá, ô nhiễm không khí, nhất là bụi mịn PM2.5, đang được quan tâm như một yếu tố nguy cơ ung thư phổi tại Đông Nam Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thượng Vũ (bên trái) thực hiện thủ thuật nội soi phế quản siêu âm sinh thiết. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Vũ, các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy tiếp xúc với lượng lớn bụi mịn PM2.5 có thể gây tổn thương phổi, hình thành những nốt bất thường có khả năng tiến triển thành ung thư.

"Các nhà khoa học cũng tìm hiểu được cơ chế liên quan, trong đó bụi mịn có thể kích thích làm tăng sinh tế bào và phối hợp với những đột biến gene liên quan đến tuổi tác, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư", ông nói.

Radon và kim loại nặng cũng được xác định là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, thuốc lá và ô nhiễm không khí vẫn là hai yếu tố đáng chú ý hàng đầu.

Không hút thuốc chưa đủ để loại bỏ nguy cơ ung thư phổi

Bác sĩ Vũ cho biết thêm, việc không hút thuốc giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư phổi. Người chưa từng hút không nên bắt đầu, còn người đang hút cần chủ động cai thuốc, đồng thời tránh tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người không hút thuốc được loại trừ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh. Tại châu Á, ung thư phổi ở nhóm không hút thuốc chiếm tỷ lệ đáng kể và vẫn là nguyên nhân tử vong do ung thư đáng quan tâm.

Chụp CT liều thấp để phát hiện kịp thời những bất thường, nốt mờ trên phổi. Ảnh: Thế Anh

"Nếu tách riêng ung thư phổi liên quan đến thuốc lá và ung thư phổi không liên quan đến thuốc lá, nhóm ung thư phổi ở người không hút thuốc vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu. Có thể hình dung, nếu so sánh với hàng chục loại ung thư khác như ung thư tuyến giáp, ung thư bàng quang, ung thư dạ dày..., ung thư phổi ở người không hút thuốc vẫn có mức độ nguy hiểm rất lớn, chỉ đứng sau một số loại ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư phổi liên quan đến thuốc lá", bác sĩ Vũ phân tích.

Thực tế này cho thấy không hút thuốc chưa đủ để loại bỏ nguy cơ ung thư phổi. Bên cạnh việc tránh xa khói thuốc, người dân cần chú ý hạn chế tiếp xúc với bụi mịn và các chất độc hại trong môi trường.

Tại Việt Nam, tỷ lệ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm tại nước ta hiện vẫn còn rất thấp, với khoảng hơn 10%, trong khi phần lớn người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn; khoảng từ 70-80% trường hợp thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn và làm tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế.

Phát hiện sớm, ung thư phổi có thể điều trị khỏi?

Dưới góc độ y khoa, bác sĩ Vũ nhận định, ung thư phổi có khả năng điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi khối u còn khu trú. Vì vậy, tầm soát ở nhóm có nguy cơ cao có ý nghĩa quan trọng, giúp phát hiện bệnh trước khi xuất hiện những biểu hiện rõ rệt hoặc tiến triển nặng.

Tầm soát có thể giúp phát hiện khoảng 80% trường hợp ở giai đoạn sớm, thay vì để bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn mới được chẩn đoán.

Với bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn, các phương pháp điều trị hiện nay cũng có nhiều tiến bộ. Nếu trước đây hóa trị là lựa chọn chủ yếu, hiệu quả còn hạn chế, người bệnh hiện có thêm các phương pháp như liệu pháp miễn dịch và thuốc nhắm trúng đích.

"Một trong những tiến bộ quan trọng là điều trị cá thể hóa. Trước đây, nhiều bệnh nhân được điều trị bằng cùng một phương pháp hóa trị. Nhưng hiện nay, người bệnh có thể được lựa chọn thuốc khác nhau tùy theo đột biến gene và đặc điểm sinh học của khối u", bác sĩ Vũ nói thêm.

70-80% trường hợp thường được phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã tiến triển hoặc di căn. Ảnh: Thế Anh

Việc xác định đặc điểm sinh học và đột biến gene giúp bác sĩ lựa chọn phác đồ phù hợp với từng bệnh nhân, thay vì áp dụng một phương pháp điều trị chung. Nhờ đó, hiệu quả điều trị được cải thiện, người bệnh có thêm cơ hội kéo dài thời gian sống và duy trì chất lượng cuộc sống.

"Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu biến ung thư thành một bệnh mạn tính, tương tự tăng huyết áp hay đái tháo đường. Người bệnh có thể uống thuốc hằng ngày, tiếp tục đi làm, chăm sóc gia đình và sinh hoạt tương đối bình thường", bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, chuyên gia khuyến cáo người dân không hút thuốc, tránh tiếp xúc với khói thuốc và hạn chế phơi nhiễm với môi trường ô nhiễm. Những người hút thuốc lâu năm hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường độc hại nên được bác sĩ đánh giá nguy cơ, tư vấn phương pháp tầm soát phù hợp.