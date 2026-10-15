'Điểm mặt' 5 ứng dụng ngốn pin nhất trên iPhone

Công ty viễn thông và mạng Elevate đã phân tích các ứng dụng phổ biến để xác định ứng dụng nào ảnh hưởng nặng nhất đến thời lượng pin của iPhone. Trong thử nghiệm, hãng này đã tính đến thời gian dùng màn hình trung bình, lượng dữ liệu, mức pin tiêu hao mỗi giờ và thời gian chạy nền, rồi quy đổi thành mức tiêu hao hằng tháng theo phần trăm của một lần sạc đầy.

Bạn có biết có nhiều ứng dụng âm thầm là thủ phạm khiến pin iPhone tụt nhanh.

Dưới đây là 5 ứng dụng quen thuộc đang âm thầm rút cạn pin điện thoại của chúng ta mỗi ngày.

1. Netflix: 1.500% pin mỗi tháng

Netflix đứng đầu danh sách với mức tiêu hao tương đương 1.500% pin mỗi tháng, cao nhất trong các ứng dụng được xem xét. Người dùng xem trung bình khoảng 60 giờ mỗi tháng, và việc phát video liên tục vốn rất tốn pin. Ứng dụng còn chạy nền thêm khoảng 13 giờ mỗi tháng ngay cả khi không được mở. Vì vậy, xem phim liền mạch trên điện thoại có thể làm cạn pin nhanh hơn nhiều người nghĩ.

2. TikTok: 825% pin mỗi tháng

TikTok đứng thứ hai, với mức tiêu hao gần bằng một nửa Netflix nhưng vẫn thuộc nhóm hao pin nhiều nhất. Người dùng dành trung bình khoảng 33 giờ mỗi tháng cho ứng dụng này. Các video ngắn phát liên tục, cùng khoảng 10 giờ chạy nền mỗi tháng, được cho là những yếu tố chính. Thậm chí, nền tảng có hơn 1,59 tỷ người dùng này vẫn hao pin ngay cả sau khi đã đóng ứng dụng.

3. YouTube: 540% pin mỗi tháng

YouTube xếp thứ ba với 540% pin mỗi tháng. Mỗi giờ xem làm pin giảm trung bình khoảng 20%, mức tương đương Instagram và Threads trong bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, ứng dụng chạy nền khoảng 6-7 giờ mỗi tháng, đẩy tổng mức tiêu hao lên cao hơn. Theo Elevate, các ứng dụng phát video trực tuyến và chỉnh sửa video nhìn chung tốn pin hơn trong lúc sử dụng.

YouTube cũng góp mặt trong danh sách những ứng dụng “ngốn” pin nhất trên iPhone.

4. Threads: 460% pin mỗi tháng

Threads, ứng dụng dạng văn bản của Meta ra mắt từ tháng 7/2023, đứng thứ tư. Dù chủ yếu hiển thị nội dung chữ ngắn, ứng dụng này vẫn nằm trong nhóm hao pin. Mỗi giờ dùng làm pin giảm khoảng 20%, và người dùng trung bình dành khoảng 23 giờ mỗi tháng cho ứng dụng. Threads cũng chạy nền khoảng 6,9 giờ mỗi tháng.

5. Snapchat: 320% pin mỗi tháng

Snapchat đứng thứ năm, thấp hơn nhiều so với Netflix nhưng vẫn thuộc nhóm hao pin nhất. Người dùng dành trung bình khoảng 16 giờ mỗi tháng cho ứng dụng này. Bên cạnh đó, Snapchat vẫn hoạt động ngầm trong nền và tiêu hao pin ngay cả khi không được sử dụng. Nếu dùng thường xuyên hơn, mức hao pin có thể cao hơn đáng kể.

Cách hạn chế hao pin cho iPhone

Đại diện Elevate nhận định các tiến trình chạy nền là thủ phạm ngầm làm cạn pin suốt cả ngày, không chỉ riêng các ứng dụng phát video lớn như Netflix. Vì vậy, người dùng nên tắt làm mới ứng dụng trong nền với những ứng dụng không thiết yếu, ưu tiên nhóm xem video và mạng xã hội. Bật chế độ tiết kiệm pin, giảm độ sáng màn hình và tắt tính năng làm mới ứng dụng trong nền. Với ứng dụng ít dùng, gỡ cài đặt là cách hiệu quả nhất.