Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 26-30/10

Điểm lại thông tin kinh tế

Tổng quan

Một số ngân hàng trung ương lớn hiện tạm giữ nguyên lãi suất chính sách nhưng đều để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong phiên họp cuối năm 2026.

Sau cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong hai ngày 27-28/10/2026, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75 - 4,00% như dự báo của thị trường.

Quyết định này không có sự đồng thuận tuyệt đối khi có 2 thành viên phản đối (Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack), đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Fed nhìn nhận kinh tế tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, chi tiêu nội địa và năng suất tốt, song thừa nhận lạm phát vẫn còn cao và thị trường việc làm có dấu hiệu trầm lại (tháng 9 chỉ tạo thêm 29.000 việc làm), nhưng Fed cần thêm thời gian đánh giá dữ liệu lạm phát dai dẳng, chịu áp lực từ chi phí năng lượng, thuế quan và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra định hướng cụ thể, nhưng theo dữ liệu CME FedWatch, thị trường hiện đang có xác suất khoảng 85% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chính sách trong cuộc họp tiếp theo diễn ra vào 8-9/12/2026.

Quyết định của Fed được đưa ra chỉ 6 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một cuộc bầu cử tập trung mạnh vào những lo ngại về chi phí sinh hoạt và khả năng chi trả. Người tiêu dùng nhìn chung đã tỏ ra không hài lòng với nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi giá xăng, thực phẩm, quần áo, cùng nhiều mặt hàng khác tăng cao.

Ông Warsh phủ nhận rằng cuộc bầu cử đóng vai trò trong việc Fed giữ nguyên chính sách tiền tệ.

Đối với ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB), sau đợt điều chỉnh gần nhất (ngày 10/9/2026 khi ECB tăng thêm 0,25%), tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 29/10, các mức lãi suất chủ chốt của ECB đang được duy trì ở các mức sau: Lãi suất tiền gửi (Deposit facility rate) 2,5% (mức lãi suất quan trọng mà ECB áp dụng đối với tiền gửi của các NHTM tại ngân hàng trung ương); Lãi suất tái cấp vốn chính (Main refinancing operations rate) 2,65%; Lãi suất cho vay cận biên (Marginal lending facility rate) 2,9%.

Mặc dù các nhà hoạch định chính sách dường như đồng thuận cần tiếp tục thắt chặt tiền tệ, họ vẫn quyết định chờ đợi thêm dữ liệu.

Chủ tịch ECB thừa nhận, giá năng lượng đã tăng vượt mức dự báo cơ sở của ECB khiến lạm phát duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu trong các quý tới.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách kết luận chính sách tiền tệ hiện tại đang ở vị thế phù hợp để dành thêm thời gian đánh giá các dữ liệu sắp tới, vì sẽ có rất nhiều dữ liệu được công bố từ nay cho đến cuộc họp tháng 12.

Từ động thái trên, các chuyên gia nhận định, ECB có vẻ đang chuẩn bị cho khả năng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất mặc dù không đưa ra bất kỳ cam kết nào.

Tại Châu Á, Ngân hàng trung ương Nhật (BoJ) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1,25% - mức cao nhất kể từ năm 1995 - đúng như dự đoán của thị trường. Quyết định này được thông qua với tỷ lệ 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống; thành viên hội đồng Hajime Takata là người duy nhất phản đối, với quan điểm rằng BoJ nên nâng lãi suất chính sách lên 1,5%.

BoJ tuyên bố rằng lạm phát cơ bản tại quốc gia này đang “nhìn chung phù hợp” với mục tiêu 2%. Đây là lần đầu tiên BoJ đưa ra đánh giá như vậy kể từ khi thiết lập mục tiêu này vào năm 2013. Cơ quan này cũng cảnh báo về nguy cơ lạm phát cơ bản có thể vượt xa mức 2%, lưu ý rằng các doanh nghiệp đang chuyển hướng sang việc tăng lương và tăng giá hàng hóa, cùng với đó là nhiều yếu tố khác có khả năng đẩy giá cả leo thang.

Vì vậy, thị trường kỳ vọng BoJ sẽ tạo tiền đề cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm tới nếu lạm phát và tiền lương trong nước vẫn tiếp tục tăng. Chuyên gia dự báo mức lãi suất cuối cùng, mức lãi suất mà tại đó BoJ dự kiến dừng chu kỳ thắt chặt chính sách, sẽ nằm trong khoảng từ 1,75% đến 2% vào khoảng giữa năm 2027.

Fed và ECB cũng sẽ có một số thay đổi về cơ chế và nhân sự. Theo Chủ tịch Fed Warsh, Fed vẫn giữ nguyên tổng số 8 cuộc họp định kỳ mỗi năm, nhưng số lượng cuộc họp có quyền quyết định lãi suất sẽ giảm xuống. Cụ thể, năm 2027 giảm xuống còn 7 cuộc họp quyết định lãi suất (và 1 cuộc họp thuần thảo luận chiến lược); năm 2028 tiếp tục giảm xuống còn 6 cuộc họp quyết định lãi suất (và 2 cuộc họp thuần thảo luận chiến lược).

Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển lớn kể từ năm 1981 (khi Fed duy trì cố định lịch trình 8 phiên quyết định lãi suất/năm). Mục tiêu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh là tạo ra khoảng trống thời gian dài hơn giữa các kỳ điều chỉnh, giúp các quan chức có thêm thời gian tích lũy, theo dõi dữ liệu kinh tế (như có thêm 2 bộ báo cáo lạm phát thay vì chỉ 1) trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Tại Châu Âu, cuộc họp tháng 10/2026 trở thành tâm điểm khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde bất ngờ thông báo sẽ từ nhiệm sớm vào ngày 7/2/2027 (sớm hơn khoảng 8 tháng so với kế hoạch) để tham gia các vấn đề chính trị khác. Thông tin này tạo thêm tầng bất định mới đối với định hướng điều hành dài hạn của ECB.

Tóm lược thị trường trong nước từ 26 - 30/10/2026

Thị trường ngoại tệ trong tuần từ 26 - 30/10, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng - giảm đan xen qua các phiên. Chốt ngày 30/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.637 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 24.406 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 26.868 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 26 - 30/10 tăng các phiên đầu tuần rồi giảm mạnh 2 phiên cuối tuần. Kết thúc phiên 30/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.804 VND/USD, giảm tiếp 20 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua cũng tăng - giảm đan xen. Chốt phiên 30/10, tỷ giá tự do giảm 10 đồng ở chiều mua vào trong khi tăng 10 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.950 VND/USD và 26.170 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 26 - 30/10, lãi suất VND liên ngân hàng biến động tăng - giảm đan xen qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 30/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 6,00% (+2,10 điểm phần trăm); 1 tuần 5,30% (+1,10 điểm phần trăm); 2 tuần 5,48% (+0,28 điểm phần trăm); 1 tháng 5,60% (+0,20 điểm phần trăm).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, kết thúc phiên cuối tuần 30/10, giao dịch ở mức: qua đêm 3,81% (-0,04 điểm phần trăm); 1 tuần 3,88 (-0,01 điểm phần trăm); 2 tuần 3,91% (không thay đổi) và 1 tháng 4,04% (+0,03 điểm phần trăm).

Thị trường mở tuần từ 26 - 30/10, ở kênh cầm cố, NHNN chào thầu 86.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%. Kết quả, có 66.955,59 tỷ đồng trúng thầu. Trong tuần có 38.793,89 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố.

NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần từ 26 - 30/10.

Như vậy, tuần qua, NHNN bơm ròng 28.161,70 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Có 123.226,62 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Trên thị trường trái phiếu, phiên 28/10, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 22.510 tỷ đồng/26.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 86,6%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng toàn bộ 12.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 10.510/12.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 3 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, 30 năm 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm ở mức 4,27%, 10 năm 4,43% (đều không đổi so với phiên đấu thầu trước).

Ngày 4/11, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 12.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 20.318 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 19.192 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ tuần qua ít biến động, chốt phiên cuối tuần gần như không thay đổi so với cuối tuần trước đó. Kết phiên 30/10, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 3,54%; 2 năm 3,64%; 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%; 30 năm 4,73%.

Thị trường chứng khoán tuần từ 26/10 - 30/10 diễn biến tiêu cực khi cả 3 chỉ số chốt tuần trong sắc đỏ. Kết thúc phiên 30/10, VN-Index đứng ở mức 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm (-1,83%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index lùi 9,96 điểm (-3,79%) về 252,74 điểm, UPCom-Index giảm 2,53 điểm (-2,00%) về 123,73 điểm.

Thanh khoản thị trường trung bình đạt trên 12.300 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ từ mức 14.000 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Khối ngoại bán ròng gần 2.480 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Tin quốc tế

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3, lạm phát vẫn ở mức cao. Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3 đạt 3,4% so với quý trước, tăng vọt so với mức 2,2% của quý 2, cao hơn một chút so với dự báo 3,2% của thị trường.

GDP tăng cao nhờ vào sức tiêu dùng vững chắc, đầu tư của doanh nghiệp tăng vọt, dẫn đầu là các hoạt động liên quan đến công nghệ; tuy nhiên, do phần lớn các yếu tố đầu vào được nhập khẩu, tác động từ thương mại ròng đã triệt tiêu hoàn toàn đóng góp từ chi tiêu vốn.

Về lạm phát, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ưu tiên theo dõi, ghi nhận mức tăng 3,6% so với cùng kỳ, trong khi PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 3,1% so với cùng kỳ trong tháng 9, đều cao hơn mức tăng của tháng 8 và đúng như kỳ vọng.

Tuy nhiên, áp lực lên sức mua, xuất phát từ mức tăng lương thấp và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khiến thu nhập khả dụng thực tế của các hộ gia đình giảm 0,3% so với tháng trước trong tháng 9. Điều này dự kiến sẽ góp phần làm chậm lại chi tiêu tiêu dùng trong quý IV; bên cạnh đó, chi tiêu chính phủ cũng có khả năng giảm bớt sau khi đã tăng mạnh 5,3% trong quý III.

Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Mỹ do Conference Board công bố tháng 10/2026 tăng lên mức 91,7 điểm từ mức 84,2 điểm của tháng trước, vượt qua dự báo 81,2 điểm của các nhà kinh tế, ghi nhận lần tăng đầu tiên sau 4 tháng sụt giảm liên tiếp. Sự phục hồi này chủ yếu nhờ giá xăng bán lẻ giảm bớt áp lực, mặc dù người tiêu dùng vẫn bày tỏ sự thận trọng trước chi phí sinh hoạt cao.

Trên thị trường bất động sản, doanh số bán nhà mới dành cho một hộ gia đình tại Mỹ tháng 9/2026 đạt 676.000 căn, giảm nhẹ 0,6% so với 680.000 căn của tháng 8 (được điều chỉnh giảm từ mức báo cáo ban đầu là 684.000 căn), cao hơn dự báo ở mức 651.000 căn. Sự sụt giảm nhẹ này diễn ra trong bối cảnh lãi suất thế chấp tăng vọt do chịu ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị ở Trung Đông, làm giảm bớt sức mua bất chấp các nỗ lực giảm giá và kích cầu từ phía các nhà xây dựng.

Theo các chuyên gia, Fed vẫn còn nhiều việc phải làm để kiểm soát áp lực giá cả trong khi thị trường lao động khá ổn định. Do đó, thị trường dự báo Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 12.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đức do GfK khảo sát giảm nhẹ 0,2 điểm xuống còn -30,8 điểm từ mức -30,6 điểm của tháng trước, trái với dự báo cải thiện nhẹ lên mức -30,1 điểm. Tâm lý người tiêu dùng vẫn thấp hơn nhiều so với mức của năm trước với mức -22,5 điểm.

Chuyên gia của GfK nhận định, lo ngại về lạm phát ngày càng tăng và triển vọng thu nhập ảm đạm đang làm giảm ý muốn mua sắm, ngay cả khi ý muốn tiết kiệm đang giảm nhẹ. Ngay cả chính sách giảm giá xăng dầu dường như cũng không mang lại sự cứu trợ như mong đợi mặc dù hy vọng về sự phục hồi kinh tế vẫn còn đó.

Chỉ số Niềm tin kinh doanh ifo của Đức trong tháng 10/2026 tăng nhẹ lên mức 90,2 điểm, cao hơn mức 89,9 điểm của tháng 9, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 90,0 điểm. Trong đó, kỳ vọng kinh doanh tăng mạnh từ 90,4 điểm trong tháng 9 lên 91,6 điểm trong tháng 10, cho thấy doanh nghiệp lạc quan hơn về tương lai. Trái lại, chỉ số tình hình hiện tại giảm nhẹ từ 89,5 điểm xuống 88,8 điểm, phản ánh việc các công ty đánh giá tình hình hiện tại vẫn còn một số khó khăn.

Ngành sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng tâm lý ở cả tình hình hiện tại lẫn kỳ vọng sắp tới. Các chuyên gia nhận định, sự cải thiện kinh doanh ở Đức vẫn diễn ra bất chấp chi phí năng lượng cao và các áp lực lãi suất từ ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB).