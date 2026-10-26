Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 19-23/10

Điểm lại thông tin kinh tế

Tổng quan

Mệnh lệnh hạ lãi suất để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đã được truyền tải đầy đủ tới toàn hệ thống tổ chức tín dụng trong tuần qua.

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở kết luận của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10/2026, NHNN ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026 quán triệt các ngân hàng thương mại thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc NHNN và các cấp có thẩm quyền về việc triển khai yêu cầu.

Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống, trên tất cả các kênh bán hàng, tổ chức triển khai quyết liệt giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10/2026 và Công văn số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026. ngân hàng thương mại thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng thương mại tại kỳ báo cáo ngày 11/10/2026 - 20/10/2026. Ở chiều cho vay, Cơ quan điều hành yêu cầu các ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động và chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất thực chất cho khách hàng, trong đó ưu tiên giảm 1,5 - 2 điểm phần trăm đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Để đảm bảo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN trong việc giảm thực chất lãi suất tiền gửi và cho vay, NHNN sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới trong các tháng cuối năm 2026 của các ngân hàng thương mại thông qua hệ thống báo cáo thống kê tại Công văn số 6194/NHNN-DBTK ngày 07/08/2023 về việc yêu cầu thực hiện báo cáo lãi suất của các giao dịch phát sinh mới. Trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện chỉ đạo của NHNN, NHNN sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm cả việc xem xét giảm/giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Đánh giá tác động đến lợi nhuận các ngân hàng, một công ty chứng khoán ước tính nếu phần dư nợ được giảm lãi suất 1,5 - 2%/năm chiếm khoảng 3 - 5% tổng danh mục cho vay, NIM toàn ngành có thể giảm khoảng 0,03 - 0,07 điểm phần trăm, kéo lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 2 - 4%. Tuy nhiên, việc giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động niêm yết có thể bù đắp một phần tác động này.

Thực tế, tính đến ngày 23/10, ở chiều huy động, phần lớn các ngân hàng thương mại đã đồng loạt cập nhật biểu lãi suất mới với mức giảm đúng theo yêu cầu của NHNN. Mức giảm phổ biến các ngân hàng thương mại áp dụng là từ 0,5% đến 0,7% (có đơn vị giảm tới 0,9%) đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; với kỳ hạn dưới 6 tháng, hầu hết ngân hàng giữ nguyên nhằm bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền nhỏ lẻ. Ở chiều cho vay, các ngân hàng thương mại đã chuyển dịch dòng vốn theo đúng định hướng "chia sẻ lợi nhuận, đồng hành cùng nền kinh tế" dưới hình thức các gói tín dụng ưu đãi tập trung vào các nhóm ngành sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Mức giảm lãi suất cho vay ghi nhận phổ biến từ 1,5% - 2,0%/năm.

Thực tế cho thấy hiệu lệnh từ NHNN đã tạo được sự đồng thuận tức thì, song các điều kiện kinh tế nền tảng mới là yếu tố quyết định tính bền vững của giải pháp này. Có thể nhìn lại đợt cam kết hạ lãi suất hồi tháng 4/2026 sau cuộc họp ngày 9/4 của NHNN với các ngân hàng thương mại, thị trường ghi nhận mặt bằng lãi suất huy động đã chịu áp lực tăng trở lại khi thanh khoản xuất hiện biến động.

Các chuyên gia cũng nhận định, khối ngân hàng thương mại cổ phần sẽ chủ động hơn trong việc hạ lãi suất nếu nhận được tín hiệu hỗ trợ thanh khoản rõ ràng thông qua các kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO) hoặc nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (SWAP) từ NHNN. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng “làn sóng” hạ lãi suất cho vay có thể không lan tỏa tới tất cả người vay khi các gói ưu đãi hiện chủ yếu hướng vào sản xuất, kinh doanh, khách hàng ưu tiên hoặc khoản vay mới; trong khi người vay mua nhà, ô tô hay tiêu dùng... có thể vẫn đứng ngoài cuộc. Đồng thời, nếu ưu đãi chỉ kéo dài 3 - 6 tháng đầu thì chỉ có thể giúp người vay nhẹ gánh trước mắt, nhưng áp lực trả nợ vẫn có nguy cơ quay lại khi lãi suất thả nổi được áp dụng sau đó.

Tóm lược thị trường trong nước tuần từ 19-23/10

Thị trường ngoại tệ: tuần từ 19-23/10, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm nhẹ qua hầu hết các phiên. Chốt ngày 23/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.627 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

NHNN niêm yết tỷ giá mua USD ở mức 24.396 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.858 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 19-23/10 diễn biến theo xu hướng giảm. Kết thúc phiên 23/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.824 VND/USD, giảm mạnh 69 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua cũng giảm nhẹ ở hầu hết các phiên. Chốt phiên 23/10, tỷ giá tự do giảm 60 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.960 VND/USD và 26.600 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 19-23/10, lãi suất VND liên ngân hàng biến động tăng - giảm đan xen qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 23/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,30% (-0,20 điểm phần trăm); 1 tuần 4,30% (-0,30 điểm phần trăm); 2 tuần 5,00% (+0,30 điểm phần trăm); 1 tháng 5,38% (-0,12 điểm phần trăm).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, kết thúc phiên cuối tuần 23/10 không thay đổi so với phiên cuối tuần trước đó ở tất cả các kỳ hạn, giao dịch ở mức: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,89; 2 tuần 3,91% và 1 tháng 4,01%.

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, NHNN chào thầu 20.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%. Kết quả, có 1.652,21 tỷ đồng trúng thầu. Trong tuần có 11.520,27 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố.

NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần từ 19/10 - 23/10.

Như vậy, tuần qua, NHNN hút ròng 9.868,06 tỷ đồng từ thị trường qua kênh thị trường mở. Có 95.064,92 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường trái phiếu phiên 21/10, Kho bạc nhà nước đấu thầu thành công 15.900 tỷ đồng/24.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 65%). Trong đó, kỳ hạn 3 năm trúng thầu 300/500 tỷ đồng gọi thầu, 5 năm trúng toàn bộ 9.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 6.600/13.500 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, 30 năm 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 3 năm ở mức 3,55%, 5 năm ở mức 4,27%, 10 năm 4,43% (đều không đổi so với phiên đấu thầu trước).

Ngày 28/10, Kho bạc nhà nước dự kiến chào thầu 18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 3 năm chào thầu 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm chào thầu 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 19.192 tỷ đồng/phiên, giảm khá so với mức 24.790 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ chốt tuần qua ít biến động. Chốt phiên 23/10, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 3,54% (không đổi); 2 năm 3,64% (không đổi); 3 năm 3,72% (không đổi); 5 năm 4,28% (-0,002 điểm phần trăm); 7 năm 4,34% (-0,001 điểm phần trăm); 10 năm 4,47% (+0,001 điểm phần trăm); 15 năm 4,57% (không đổi); 30 năm 4,73% (không đổi).

Thị trường chứng khoán tuần qua, thị trường chứng khoán có một tuần sôi động khi các chỉ số đều tăng mạnh ở hầu hết các phiên. Kết thúc phiên 23/10, VN-Index đứng ở mức 1.774,15 điểm, tăng mạnh tới 68,24 điểm (+4,00%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index thêm 3,57 điểm (+1,38%) đạt 262,70 điểm, UPCom-Index tăng 1,39 điểm (+1,11%) lên 126,26 điểm.

Thanh khoản thị trường trung bình đạt trên 14.000 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ từ mức 12.200 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Khối ngoại bán ròng nhẹ gần 260 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Tin quốc tế

Kinh tế Mỹ đón nhận thông tin trái chiều. Trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc ngày 17/10 nước này ở mức 194 nghìn đơn, thấp hơn mức 200 nghìn tuần trước đó và cũng là dự báo của thị trường. Con số này gần mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1960. Sự sụt giảm này diễn ra trong môi trường mà cả hoạt động tuyển dụng lẫn sa thải đều ở mức thấp. Trong năm qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt trung bình 212.000 mỗi tuần, và mức trung bình động bốn tuần hiện đã giảm xuống còn 197.750.

Các nhà phân tích cho rằng, bất chấp những quan điểm cực kỳ bi quan trong các cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng đối với nền kinh tế nói chung, các thông tin về việc cắt giảm nhân sự tại nhiều doanh nghiệp, cùng nỗi lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cướp đi cơ hội việc làm, các dữ liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cho thấy tình hình thị trường lao động vẫn đang ổn định. Khi thị trường lao động được Mỹ mô tả là một điểm sáng, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề lạm phát dai dẳng - yếu tố khiến tốc độ tăng giá vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Trái với thông tin tích cực ở thị trường lao động, trên thị trường bất động sản, doanh số bán nhà chờ hoàn trong tháng 9 ở Mỹ giảm 7,3% so với tháng trước sau khi tăng 0,3% tháng trước đó, giảm sâu hơn dự báo ở mức -0,6%. So với cùng kỳ 2025, doanh số này giảm tới 11,3%. Số lượng dự án nhà ở khởi công trong tháng 9 ở mức 1,22 triệu căn, thấp hơn mức 1,29 triệu của tháng 8 và dự báo ở mức 1,30 triệu. Số cấp phép xây dựng tháng 9 đạt 1,4 triệu căn, bằng với số liệu của tháng trước đó và nhỉnh hơn dự báo với mức 1,39 triệu. Theo các chuyên gia, lãi suất vay thế chấp tăng nhanh trong tháng 9 gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đến thị trường nhà ở.

Mortgage News Daily cho biết, lãi suất bắt đầu tháng ở mức khoảng 6,8% và chạm mốc 7,6% vào cuối tháng, đồng thời dự báo hoạt động xây dựng nhà ở sẽ tiếp tục ảm đạm cho đến cuối năm 2027. Theo Hiệp hội Nhà xây dựng Quốc gia (NAHB), chỉ số đo lường tâm lý của các nhà xây dựng nhà ở trong tháng 10 đã rơi xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua.

Lạm phát tại Anh tăng cao trong tháng 9, thị trường lao động khá ổn định, củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần của Anh tăng 3,5% so với cùng kỳ trong tháng 9, cao hơn hẳn so với mức 3,1% của tháng 8, đồng thời cao hơn dự báo tăng 3,4%. Đây là mức lạm phát hàng năm cao nhất tại Anh trong gần một năm qua. Là quốc gia nhập khẩu ròng năng lượng, Anh dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng từ bên ngoài, như căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cùng những khó khăn trong việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

CPI lõi tháng 9 nước này (ngoại trừ giá năng lượng và lương thực dễ biến động) tăng 2,8% so với cùng kỳ như dự báo của thị trường, cũng cao hơn so với mức tăng 2,6% của tháng trước đó. Trên thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp nước này giảm xuống còn 4,7% trong giai đoạn 3 tháng 6-7-8, so với mức 4,9% của 3 tháng trước đó cũng là dự báo của thị trường, mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng tới 30.300 trong tháng 9, cao hơn hẳn mức tăng 7.000 và dự báo ở mức 19.400. Một điều đáng lo ngại là số lượng vị trí tuyển dụng đã ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất kể từ đầu năm, với mức giảm 21.000 vị trí trong quý vừa qua.

Bên cạnh đó, chỉ số thu nhập bình quân 3 tháng 6-7-8 cũng chỉ tăng 3,7% so với ba tháng cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 3,9% của 3 tháng liền trước và mức 3,8% theo dự báo. Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường đang dự báo khả năng 98% ngân hàng trung ương Anh (BOE) sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên mức 4,0% tại kỳ họp chính sách tiền tệ tháng tới và thêm 1 lần với biên độ tương tự vào tháng 12