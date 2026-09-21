Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 14-18/9

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Tổng quan

Xu hướng nhiều ngân hàng trung ương lớn thắt chặt tiền tệ trong các cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng 9.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng thêm một lần nữa trong năm nay khi lạm phát dai dẳng và giá dầu tăng mạnh.

Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 16/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, thuộc Fed) nhất trí với tỷ lệ 12-0 nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lên 3,75-4,00%. Cơ quan này khẳng định động thái mới sẽ hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2,0% nhanh hơn và cam kết mang lại sự ổn định giá cả khi dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao.

Các dự báo được FOMC cập nhật trong cuộc họp lần này cho thấy phần lớn quan chức Fed cho rằng một đợt tăng lãi suất nữa có thể diễn ra trong năm nay. Biểu đồ dot plot - biểu đồ thể hiện kỳ vọng lãi suất của từng quan chức - cho thấy 16 trong số 18 người tham gia dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa từ nay cho đến cuối năm. Tuy nhiên, các quan chức không dự kiến thêm đợt tăng lãi suất nào trong năm 2027, trong khi mỗi năm 2028 và 2029 đều có ít nhất một lần giảm lãi suất.

Về lạm phát, Fed dự báo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần ở mức 3,7% và PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, ở mức 3,4%, đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6. Fed không kỳ vọng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu cho đến năm 2029, dù ngân hàng trung ương này dự báo cả hai chỉ số sẽ giảm mạnh xuống 2,3% đối với PCE toàn phần và 2,5% đối với PCE lõi trong năm 2027. GDP Mỹ được dự báo lần lượt ở mức 2,3% và 2,4% trong năm 2026 và 2027, đều tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6.

Trước đó, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng đã nâng lãi suất chính sách trong tháng 9. Trong phiên họp ngày 10/9, ECB cho rằng triển vọng kinh tế đang bất định, với rủi ro lạm phát gia tăng và tăng trưởng GDP giảm. ECB cho biết các kịch bản đang trải rất rộng vì không chắc chắn cú sốc năng lượng có kéo dài hay không và tác động vòng 2 diễn ra như thế nào. ECB thấy rằng kinh tế Eurozone có khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong những tháng vừa qua, kể cả sau khi lãi suất chính sách được nâng lên vào tháng 6. Nguyên nhân chính đến từ lực đẩy đầu tư AI cũng như thu nhập của người lao động cải thiện.

Trong cuộc họp lần này, ECB quyết định nâng bộ lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, nhằm đạt được lạm phát mục tiêu ở mức 2,0% trong dài hạn, qua đó giúp tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sau cuộc họp, lãi suất cho vay tái cấp vốn, lãi suất cho vay cận biên và lãi suất tiền gửi qua đêm tại ECB lần lượt tăng lên mức 2,65%, 2,90% và 2,50%, có hiệu lực kể từ ngày 16/9. ECB khẳng định tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát để đưa ra chính sách tiền tệ phù hợp trong tương lai.

Liên quan đến các chỉ báo kinh tế tại Eurozone, GDP khu vực này chính thức tăng 0,6% so với quý trước trong quý 2, cao hơn so với mức tăng 0,4% theo ước tính ban đầu. So với cùng kỳ năm 2025, GDP Eurozone tăng khoảng 1,2% so với cùng kỳ.

Tính chung Liên minh EU27, GDP lần lượt tăng 0,7% so với quý trước và 1,4% so với cùng kỳ trong quý 2. Những con số trên là các mức tăng trưởng mạnh nhất mà Eurozone ghi nhận trong vòng 4 năm trở lại đây, phần nào cho thấy dấu hiệu kinh tế đang phục hồi và chống chịu tốt hơn trước những rủi ro địa chính trị và áp lực thương mại bởi Mỹ.

Mới đây nhất, ngày cuối tuần 18/9, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất tham chiếu từ 1,00% lên 1,25%. Động thái này đánh dấu sự tăng tốc của BoJ trong chu kỳ bình thường hóa chính sách tiền tệ, khi chỉ cách lần điều chỉnh trước 3 tháng. BoJ cho biết họ muốn bình ổn lạm phát quanh mức 2,00%. Giá cả không được tăng quá mạnh so với mốc này vì sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế. Việc tăng lãi suất diễn ra vào thời điểm lạm phát tại đây tăng tốc và JPY yếu đi đáng kể. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Nhật hồi tháng 8 là 1,90%.

Tuy vậy, quyết định của BoJ không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối trong Hội đồng chính sách của ngân hàng này. Hai quan chức phản đối quyết định chung của BoJ khi lạm phát lõi (không tính thực phẩm tươi sống) vẫn dưới 2% (CPI lõi của nước này là 1,70% trong tháng 8), cho rằng nền kinh tế chưa đủ mạnh để nâng lãi suất.

Riêng Ngân hàng trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách, tuy nhiên giảm tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán. Tại phiên họp ngày 17/9, các nhà hoạch định chính sách tại BoE quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75%, mức được duy trì từ cuối năm ngoái. Quyết định này được công bố một ngày sau khi dữ liệu cho thấy, lạm phát ở Anh đã tăng lên 3,1% trong tháng 8, tốc độ tăng giá nhanh nhất kể từ tháng 3, do giá xăng và dầu diesel tăng cao. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC, thuộc BoE) cũng phát tín hiệu cho thấy họ sẽ phản ứng nếu lạm phát gia tăng có nguy cơ kéo dài.

Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết, đến nay, chi phí năng lượng toàn cầu tăng cao chỉ có tác động hạn chế đến giá cả và tiền lương ở Anh, nhưng sự biến động này càng kéo dài, tác động của nó đến lạm phát càng lớn, khả năng ngân hàng trung ương cần tăng lãi suất chính sách càng cao.

Tại kỳ họp này, vẫn còn bất đồng trong MPC về sự cần thiết phải hành động khi 3 trong số 9 thành viên Ủy ban bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất lên 4%. BoE cũng cho biết sẽ thay đổi cách thức giảm lượng trái phiếu chính phủ nắm giữ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả việc tạm dừng đấu giá các trái phiếu này cho đến tháng 4/2027. Ngân hàng này sẽ thanh lý lượng trái phiếu còn lại với tốc độ trung bình hàng năm là 46 tỷ GBP, tương đương 61,5 tỷ USD, tới cuối năm 2034, thay vì 70 tỷ như trước đây.

Tóm lược thị trường trong nước tuần từ 14-18/9

Thị trường ngoại tệ tuần từ 14-18/9, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng qua tất cả các phiên. Chốt ngày 18/9, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.637 VND/USD, tăng 41 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

NHNN niêm yết tỷ giá mua USD ở mức 24.401 VND/USD; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 26.863 VND/USD.

Tỷ giá đô-đồng liên ngân hàng trong tuần từ 14-18/9 diễn biến theo xu hướng tăng. Kết thúc phiên 18/9, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.022 VND/USD, tăng mạnh 102 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tuần qua tăng - giảm đan xen. Chốt phiên 18/9, tỷ giá tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào trong khi tăng 30 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.870 VND/USD và 25.980 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 14-18/9, lãi suất VND liên ngân hàng tăng - giảm mạnh đan xen ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 18/9, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,50% (+1,20 điểm phần trăm); 1 tuần 4,80% (+0,75 điểm phần trăm); 2 tuần 6,00% (+1,80 điểm phần trăm); 1 tháng 6,00% (+0,50 điểm phần trăm).

Lãi suất USD liên ngân hàng tăng khá mạnh ở tất cả các kỳ hạn, kết thúc phiên cuối tuần 18/9 giao dịch ở mức: qua đêm 3,79% (+0,15 điểm phần trăm); 1 tuần 3,88 (+0,17 điểm phần trăm); 2 tuần 3,93% (+0,15 điểm phần trăm) và 1 tháng 4,01% (+0,16 điểm phần trăm).

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, NHNN chào thầu 38.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%. Kết quả có 22.134,60 tỷ đồng trúng thầu. Trong tuần có 84.677,70 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố.

NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần từ 14-18/9.

Như vậy, tuần qua, NHNN hút ròng 62.543,10 tỷ đồng từ thị trường qua kênh thị trường mở. Có 152.488,09 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường trái phiếu phiên 16/9, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 14.651 tỷ đồng/26.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 56,4%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng thầu 7.801 tỷ đồng/9.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 6.850 tỷ đồng/15.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 3 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, 15 năm 1.000 tỷ đồng và 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu ở cả 3 kỳ hạn. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm ở mức 4,27% (tăng 0,01 điểm phần trăm so với phiên trước), 10 năm 4,43% (không thay đổi).

Ngày 23/9, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 31.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 3 năm chào thầu 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm chào thầu 9.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm chào thầu 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 40.484 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 17992 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ trong tuần qua ít biến động. Chốt phiên 18/9, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 3,53% (không thay đổi); 2 năm 3,64% (không thay đổi); 3 năm 3,71% (+0,01 điểm phần trăm); 5 năm 4,30% (+0,03điểm phần trăm); 7 năm 4,33% (+0,002 điểm phần trăm); 10 năm 4,46% (-0,002 điểm phần trăm); 15 năm 4,58% (+0,002 điểm phần trăm); 30 năm 4,73% (không thay đổi).

Thị trường chứng khoán tuần từ 14-18/9, trên thị trường chứng khoán, các chỉ số giao dịch quanh mốc tham chiếu ở hầu hết các phiên. Kết thúc phiên 18/9, VN-Index đứng ở mức 1.815,66 điểm, tăng 20,45 điểm (+1,14%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index thêm 2,61 điểm (+0,96%) lên 275,29 điểm, UPCoM-Index lùi 0,15 điểm (-0,12%) về 126,40 điểm.

Thanh khoản thị trường trung bình đạt gần 16.300 tỷ đồng/phiên, tăng khá từ mức 12.600 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Khối ngoại mua ròng gần 1.800 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Tin quốc tế

Nước Mỹ đón một số thông tin kinh tế trái chiều. Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố, trong tuần kết thúc ngày 12/9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ) là 196.000, giảm 10.000 so với mức 206.000 của tuần trước đó, trái với dự báo tăng lên mức 207.000 của thị trường. Mức trung bình động 4 tuần gần nhất là 203.250, giảm 2.750 so với mức trung bình 206.000 của 4 tuần liền trước.

Trên thị trường xây dựng, số đơn cấp phép xây dựng tháng 8 đạt 1,39 triệu đơn, thấp hơn mức 1,43 triệu của tháng 7 và dự báo ở mức 1,40 triệu. Số nhà khởi công trong tháng trước đạt mức 1,28 triệu căn, cũng thấp hơn con số 1,31 triệu căn tháng trước đó và mức 1,32 triệu như dự báo. Tuy nhiên, doanh số nhà chờ bán lại tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 8 sau khi giảm mạnh 2,6% ở tháng 7 và tích cực hơn dự báo ở mức giảm 0,2%. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2025, doanh số nhà chờ bán vẫn giảm mạnh 4,7%.

Về thương mại, doanh số bán lẻ toàn phần và lõi của Mỹ tăng lần lượt 1,2% và 1,4% so với tháng trước trong tháng 8 sau khi cùng giảm 0,5% và 0,2% tháng trước đó, đồng thời cao hơn dự báo tăng 0,8% và 0,6% của thị trường.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách Liên bang nước này trong tháng 8 ở mức 167 tỷ USD, thấp hơn mức thâm hụt 345 tỷ USD của cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều so với dự báo về mức thâm hụt 404 tỷ USD. Mức thâm hụt ngân sách tính từ đầu năm tài chính đến nay về cơ bản vẫn giữ nguyên ở mức 1,97 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, có thể thấy, thâm hụt ngân sách trong 11 tháng của năm tài chính 2026 (tính đến hết tháng 8) đã vượt mức thâm hụt cả năm tài chính 2025 là 1,775 nghìn tỷ USD, khiến năm 2026 trở thành một trong những năm có mức thâm hụt ngân sách lớn thứ ba trong lịch sử nước Mỹ (chỉ sau giai đoạn khủng hoảng đại dịch Covid-19).

Kinh tế Anh đón nhận nhiều thông tin kinh tế quan trọng. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) thông báo, CPI toàn phần của Anh tăng 3,1% so với cùng kỳ trong tháng 8, cao hơn mức tăng 2,9% ghi nhận vào tháng 7 nhưng bằng với dự báo của thị trường. CPI lõi (không bao gồm năng lượng, thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá) tháng 8 tăng 2,6%, bằng với mức tăng tháng trước đó cũng là dự báo của thị trường. Xét theo tháng, CPI tăng 0,5% so với tháng trước trong tháng 8, cao hơn mức tăng 0,3% vào tháng 8/2025.

Trên thị trường bán lẻ, doanh số bán lẻ nước này tăng 0,5% so với tháng trước trong tháng 8 sau khi giảm 0,5% tháng trước đó và tích cực hơn dự báo giảm 0,2%. Chỉ số giá bán lẻ nước này tăng 3,4% so với cùng kỳ trong tháng 8, cao hơn mức tăng 3,2% của tháng 7 nhưng không cao như dự báo ở mức tăng 3,5%.

Chỉ số giá nhà tháng 7 nước này chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ, tương tự mức tăng 1,5% của tháng trước đó, không đạt dự báo ở mức tăng 2,1%. Trên thị trường lao động, tăng trưởng thu nhập thường xuyên bình quân (không bao gồm tiền thưởng) của người lao động Anh tăng 3,5% so với cùng kỳ trong giai đoạn 3 tháng 5-6-7/2026; mức tăng này tương đối ổn định trong suốt 5 kỳ ba tháng liên tiếp vừa qua, sau một năm ghi nhận đà tăng trưởng chậm lại trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh được ước tính ở mức 4,9% trong tháng 7, không thay đổi so với tháng trước đó nhưng tích cực hơn dự báo tăng lên 5,0%. Tuy nhiên, sang tháng 8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Anh lại tăng tới 27,8 nghìn đơn sau khi giảm 11,8 nghìn tháng trước đó, cũng cao hơn dự báo ở mức tăng 8,3 nghìn đơn.