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Thị trường ngoại tệ phiên 23/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.668 VND/USD, tăng 09 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 25.500 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 26.901 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.800 VND/USD, tăng 12 đồng so với phiên 20/11.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 60 đồng ở chiều mua vào và 40 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.950 VND/USD và 26.070 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 23/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,05 - 0,60 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tuần và tăng 0,10 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên cuối tuần trước, giao dịch tại: qua đêm 4,70%; 1 tuần 5,00%; 2 tuần 5,45% và 1 tháng 5,60%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở các kỳ hạn ngắn trong khi giảm 0,01 - 0,02 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,91%, 1 tháng 3,99%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động trái chiều, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,26%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,46%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 07 ngày và 35 ngày, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Có 15.831,78 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 8.571,74 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 7.620,04 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 90.411,49 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần, các chỉ số giao dịch quanh mốc tham chiếu. Kết phiên, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) lên mức 1.697,14 điểm; HNX-Index mất 2,36 điểm (-1,01%) còn 232,23 điểm; UPCoM-Index tăng 0,03 điểm (+0,03%) lên 119,17 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt trên 11.100 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 850 tỷ đồng cả 3 sàn.

Theo quy định bổ sung tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Luật sửa đổi bổ sung quy định cụ thể về thuế suất đối với một số trường hợp sử dụng đất.

Theo đó, mức thuế suất 0,2% được áp dụng đối với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức. Trong khi đó, diện tích đất thuộc dự án đầu tư được phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ áp dụng mức thuế suất 0,03%. Những điều chỉnh này phân định rõ ràng giữa trường hợp để đất bỏ hoang với đất thuộc dự án đầu tư có tiến độ và kế hoạch triển khai đã được cơ quan chức năng chấp thuận. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027.

Tin quốc tế

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11/2026 do The Conference Board công bố tăng lên mức 103,3 điểm, phục hồi tích cực từ 91,9 điểm của tháng trước đó, cao hơn dự báo ở mức 92,4 điểm. Sự cải thiện này phản ánh tâm lý tích cực hơn của người dân đối với thị trường lao động và điều kiện kinh tế hiện tại.

Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại rộng khắp và khó lường của Mỹ với phần lớn thế giới vẫn khiến giá cả tăng lên và gây khó khăn cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch. Chi phí năng lượng, hàng hóa và dịch vụ ở mức cao vẫn được nhắc đến trong những ý kiến phản hồi tự do của người tham gia các cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng.

Hôm nay, Mỹ sẽ công bố báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tháng 10. Số liệu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên sử dụng trong nỗ lực đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 11/2026 của Nhật Bản đạt 53,7 điểm, tăng so với mức 53,3 điểm của tháng 10 và vượt dự báo thị trường với mức 53,5 điểm, cho thấy hoạt động nhà máy đang mở rộng (trên ngưỡng 50).

Báo cáo cho thấy, việc làm ghi nhận tăng trưởng khiêm tốn, chủ yếu nhờ sản xuất, trong khi chi phí đầu vào tăng nhanh nhưng lạm phát giá đầu ra hạ nhiệt. Tâm lý lạc quan cho năm tới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 (bằng mức tháng 4/2026) do lo ngại chi phí cao, thiếu hụt lao động và chi tiêu/đầu tư liên quan đến AI chậm lại. Trái ngược với sản xuất, PMI dịch vụ giảm xuống 50,5 điểm từ 51,7 điểm của tháng 10, kéo PMI tổng hợp giảm xuống 51,5 điểm từ mức 52,1 điểm.