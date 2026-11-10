Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/11

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Thị trường ngoại tệ phiên 09/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 VND/USD, giảm 05 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.380 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.840 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.547 VND/USD, giảm 41 đồng so với phiên 06/11.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 12 đồng ở chiều mua vào và 22 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.836 VND/USD và 25.946 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 09/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,05 – 1,60 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng 0,02 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên cuối tuần trước, giao dịch tại: qua đêm 4,60%; 1 tuần 4,95%; 2 tuần 5,10% và 1 tháng 5,50%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần trong khi đi ngang ở kỳ hạn 2 tuần và giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,03.

Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giảm nhẹ ở các kỳ hạn 7 năm và 10 năm, chốt phiên ở mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 4.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 07 ngày và 35 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Có 8.684,60 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 3.036,41 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 5.648,19 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 124.861,59 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Trên thị trường chứng khoán phiên đầu tuần, các chỉ số chốt phiên trong sắc đỏ, dòng tiền thu hẹp. Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,64%) về mức 1.714,32 điểm; HNX-Index mất 1,49 điểm (-0,58%) xuống 255,24 điểm; UPCoM-Index lùi 0,30 điểm (-0,25%) còn 121,45 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 818 tỷ đồng.

NHNN thông báo phương án mua ngoại tệ can thiệp như sau:

Thời điểm áp dụng: Từ ngày 11/11/2026, vào ngày thứ Hai, thứ Tư hằng tuần, NHNN mua ngoại tệ giao ngay. Trường hợp ngày thứ Hai, thứ Tư hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Hình thức can thiệp: Mua ngoại tệ giao ngay.

Tỷ giá mua can thiệp: 25.500 VND/USD.

Đối tượng NHNN mua can thiệp: Mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương và có nhu cầu bán ngoại tệ cho NHNN, mức ngoại tê mua tối đa từ mỗi tổ chức tín dụng mỗi lần tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về mức cân bằng. Trạng thái ngoại tệ xem xét duyệt mua ngoại tệ là trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào cuối ngày làm việc liền trước ngày NHNN mua ngoại tệ.

Tin quốc tế

Cán cân thương mại Đức thu hẹp thặng dư trong tháng 9. Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết, cán cân thương mại nước này trong tháng 9/2026 ghi nhận thặng dư thu hẹp xuống còn 15,6 tỷ Euro so với 17,9 tỷ trong tháng 8, trái với dự báo tăng lên 19,2 tỷ. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu đạt 141,1 tỷ Euro (tăng 2% so với tháng trước) và nhập khẩu đạt 125,5 tỷ (tăng 4,2%). Về thị trường, xuất khẩu sang EU tăng 3,5% lên 80,8 tỷ Euro, trong khi giao thương với các đối tác lớn có sự phân hóa: xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc lần lượt giảm 0,5% và 5,2%, còn nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu đạt 17,3 tỷ Euro.

Chỉ số giá sản xuất và tiêu dùng của Trung Quốc biến động trái chiều trong tháng 10. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Trung Quốc tăng chậm lại còn 0,7% so với cùng kỳ trong tháng 10 - lần giảm đầu tiên sau hai tháng tăng liên tiếp. Con số này thấp hơn mức dự báo tăng 0,8% của các chuyên gia kinh tế, đồng thời cũng thấp hơn mức 0,9% ghi nhận vào tháng 9.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 10 tại Trung Quốc đạt 5,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 5,3% của các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát. PPI tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2022, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Gần đây, nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy một số dấu hiệu mở rộng; tốc độ tăng trưởng trong quý III vượt kỳ vọng, và doanh số bán lẻ trong tháng 9 cũng đạt kết quả khả quan hơn nhiều so với dự báo.