Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/10

Điểm lại thông tin kinh tế

Thị trường ngoại tệ phiên 7/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.638 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.407 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.869 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.985 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên 6/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 40 đồng ở chiều mua vào và 50 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 26.060 VND/USD và 26.170 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 07/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,20 - 0,50 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 0,60%; 1 tuần 2,30%; 2 tuần 3,80% và 1 tháng 5,20%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giảm 0,03 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng,; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,89%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,00.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động trái chiều, chốt phiên ở mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,29%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,58%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 35 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 1.546,74 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày, các kỳ hạn còn lại không có khối lượng trúng thầu. Có 10.742,69 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 9.195,95 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 94.213,27 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường trái phiếu phiên 7/10, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 19.500 tỷ đồng/21.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 91%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ 7.500 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu toàn bộ 12.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 3 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, 15 năm 1.000 tỷ đồng, 30 năm 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu ở cả 3 kỳ hạn. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm ở mức 4,27%, 10 năm 4,43% (đều không thay đổi so với phiên đấu thầu trước).

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua khá tiêu cực, cả 3 chỉ số đều chốt phiên trong sắc đỏ. Kết phiên, VN-Index mất 5,69 điểm (-0,32%) về mức 1.753,39 điểm; HNX-Index giảm 5,71 điểm (-2,15%) xuống 259,82 điểm; UPCoM-Index lùi 0,04 điểm (-0,03%) còn 125,19 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ với giá trị giao dịch đạt trên 13.600 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 943 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Theo báo cáo của Cục Thuế, Bộ Tài chính, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.937.992 tỷ đồng, đạt 86,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số thuế thuộc diện được miễn, giảm, gia hạn ước khoảng 181.481 tỷ đồng. Trong đó, số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ước khoảng 60.000 tỷ đồng; số tiền thuế được giảm ước khoảng 121.481 tỷ đồng.

Tin quốc tế

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 15-16/9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày 7/10 cho thấy, các nhà hoạch định chính sách vẫn nghiêng về lập trường thận trọng với lạm phát. Tất cả các thành viên tham gia cuộc họp đều ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chính sách lên khoảng 3,75-4,00%. Hầu hết các thành viên cũng đánh giá rằng việc tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm có thể là phù hợp.

Nhìn chung, các quan chức Fed nhận thấy rủi ro lạm phát vẫn nghiêng về phía tăng, một số người cho rằng những rủi ro này đã trở nên rõ hơn trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các quan chức Fed cũng không đưa ra lịch trình cụ thể và nhấn mạnh, họ luôn tiếp cận mỗi cuộc họp với thái độ cởi mở và các quyết định tại các cuộc họp trong tương lai sẽ phụ thuộc vào thông tin nhận được và những tác động của nó đối với triển vọng và sự cân bằng rủi ro.

Theo số liệu sơ bộ từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), sản lượng công nghiệp đã điều chỉnh theo giá trong tháng 8 nước này tăng 2,0% so với tháng trước sau khi giảm 1,2% ở tháng trước đó và cao hơn dự báo ở mức tăng 0,5%. Chỉ số so sánh giữa các giai đoạn ba tháng (ít biến động hơn) cho thấy sản lượng trong giai đoạn tháng 6-7-8 cao hơn 0,4% so với 3 tháng trước đó.

So với tháng 8/2025, sản lượng công nghiệp trong tháng 8/2026 tăng 2,3%. Mức tăng trưởng ghi nhận trong tháng 8 năm 2026 chủ yếu nhờ sự gia tăng sản lượng trong ngành xây dựng (+9,3% so với tháng trước). Ngược lại, sự sụt giảm tiếp diễn trong ngành ô tô (-5,4%) lại gây tác động tiêu cực đến tổng sản lượng.

Tiền lương thực tế tại Nhật Bản tăng 1,5% so với cùng kỳ trong tháng 8, đánh dấu tháng tăng thứ 8 liên tiếp, dù tốc độ tăng chậm lại so với mức 2,0% của tháng 7. Sự chậm lại này diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng lương danh nghĩa giảm nhẹ về mức 3,8%, thấp hơn mức tăng 4,3% của tháng 7 nhưng nhỉnh hơn một chút so với dự báo ở mức tăng 3,7%; trong khi thu nhập từ làm thêm giờ lại tăng lên; những yếu tố này củng cố cơ sở cho việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất.