Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/10

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Thị trường ngoại tệ phiên 6/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.413 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.877 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.992 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên 5/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 26.020 VND/USD và 26.100 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 6/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,15 - 1,00 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần, giao dịch tại: qua đêm 1,00%; 1 tuần 2,80%; 2 tuần 4,00% và 1 tháng 5,20%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giữ nguyên ở kỳ hạn qua đêm trong khi giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần, tăng 0,01 - 0,02 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,89%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,03.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp đi ngang ở các kỳ hạn 3 năm và 15 năm trong khi giảm nhẹ ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,30%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,58%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 35 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 1.484,34 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày, các kỳ hạn còn lại không có khối lượng trúng thầu. Có 13.039,68 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 11.555,34 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 103.409,22 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua, các chỉ số giao dịch quanh mốc tham chiếu. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,88 điểm (+0,34%) lên mức 1.759,08 điểm; HNX-Index mất 4,09 điểm (-1,52%) xuống 265,53 điểm; UPCoM-Index giảm nhẹ 0,26 điểm (-0,21%) còn 125,23 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện tích cực với giá trị giao dịch đạt trên 15.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh gần 2.530 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Theo NHNN, về tín dụng chung, đến ngày 30/9/2026, dư nợ toàn hệ thống ngân hàng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ 2025.

Tin quốc tế

Theo Văn phòng Phân tích Kinh tế Mỹ, thâm hụt cán cân thương mại của nước này trong tháng 8/2026 là 105,6 tỷ USD, tăng 13,8% so với mức thâm hụt đã điều chỉnh là 92,8 tỷ USD của tháng 7. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Trong tháng 8, kim ngạch nhập khẩu tăng 4,3%, trong khi xuất khẩu tăng 1,4%. Tổng giá trị nhập khẩu của Mỹ đạt 420,8 tỷ USD, so với 315,2 tỷ USD giá trị xuất khẩu.

Theo các nhà phân tích, các nhà nhập khẩu phải xoay xở với đợt thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Trump và tiếp tục nhập khẩu lượng linh kiện trị giá hàng tỷ USD phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Trên thị trường lao động, theo ADP, số lượng việc làm tăng thêm trung bình 4 tuần kết thúc vào ngày 19/9 đạt 23.750 việc/tuần, cao hơn mức 22.500 của 4 tuần liền trước đó.

Eurozone đón nhận một số thông tin kém tích cực. Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết số lượng đơn đặt hàng mới nước này trong tháng 8 giảm mạnh 10,6% so với tháng trước, sâu hơn nhiều so với mức tăng 3,2% của tháng 7 và dự báo với mức giảm 0,9%. Sự sụt giảm này chủ yếu do mức giảm 61,5% ở hạng mục thiết bị vận tải khác do trước đó đã tăng hơn gấp đôi trong tháng 7 nhờ khối lượng đơn hàng quy mô lớn đặc biệt cao đối với tàu thuyền, toa xe đường sắt và máy bay.

Đơn đặt hàng từ nước ngoài giảm 5,4% so với tháng trước trong tháng 8; trong đó, đơn hàng từ Eurozone giảm 5,4% và đơn hàng từ bên ngoài Eurozone giảm 5,5%. Đơn đặt hàng trong nước giảm 17,3% so với tháng trước. Nếu loại trừ các đơn hàng quy mô lớn này, số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 8 chỉ thấp hơn 0,1% so với tháng trước. Số liệu so sánh theo chu kỳ ba tháng - vốn ít biến động hơn - cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn 1,3% so với ba tháng trước đó.

Trong cả khu vực, liên quan đến thị trường bán lẻ, doanh số bán lẻ tại Eurozone chỉ tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 8, tuy tích cực hơn tháng 7 với mức giảm 0,6% nhưng thấp hơn dự báo tăng 0,2%.