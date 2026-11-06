Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/11

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Thị trường ngoại tệ phiên 5/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.392 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.854 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.720 VND/USD, giảm mạnh 80 đồng so với phiên 4/11.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 60 đồng ở chiều mua vào trong khi giảm 10 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 26.100 VND/USD và 26.150 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 5/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,08 - 0,50 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tháng trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tuần và tăng 0,05 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 4,50%; 1 tuần 5,00%; 2 tuần 5,05% và 1 tháng 5,40%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giữ nguyên ở kỳ hạn qua đêm trong khi tăng 0,01 - 0,02 điểm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,91%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,04.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ tăng nhẹ ở các kỳ hạn 7 năm, chốt phiên ở mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Có 5.521,82 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 9.168,10 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 3.646,28 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 105.591,75 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Trên thị trường chứng khoán phiên hôm qua, sau khi liên tục điều chỉnh và thu hẹp đà tăng trong nửa cuối phiên sáng, các chỉ số bước sang phiên chiều chứng kiến nhịp rung lắc với biên độ không quá rộng. Kết phiên, VN-Index tăng 7,71 điểm (+0,44%) lên mức 1.740,73 điểm; HNX-Index giảm 1,27 điểm (-0,49%) xuống 256,61 điểm; UPCoM-Index lùi 0,13 điểm (-0,11%) về 122,48 điểm. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt gần 14.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ 130 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 5/11. Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá bán tối đa 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 21.156 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giảm 180 đồng/lít, còn tối đa 28.696 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S giảm mạnh 1.969 đồng/kg, xuống 22.005 đồng/kg.

Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá với mức xăng sinh học (E5, E10) trích lập 700 đồng/lít; dầu madút trích lập 500 đồng/kg; dầu điêzen không trích lập (0 đồng/lít).

Tin quốc tế

Thị trường lao động Mỹ đón nhận thông tin tích cực. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 31/10 giảm xuống còn 189.000 đơn, thấp hơn so với mức 195.000 đơn của tuần trước đó và dự báo khoảng 197.000 đơn của các chuyên gia. Con số này ngang mức thấp nhất trong vòng 57 năm qua, cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì sự ổn định và hoạt động sa thải tại các doanh nghiệp ở mức rất thấp.

Dữ liệu mới được công bố này giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm dư địa để theo dõi sát các số liệu kinh tế vĩ mô trước khi đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo, củng cố lập trường tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao, thúc đẩy khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chính sách 1 lần nữa vào kỳ họp tháng 12.

Trong hôm nay, thị trường sẽ đón nhận các thông tin quan trọng khác trên thị trường lao động Mỹ gồm thu nhập bình quân theo giờ, thay đổi việc làm phi nông nghiệp do ADP công bố và tỷ lệ thất nghiệp tháng 10.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 5/11, BoE đã quyết định nâng lãi suất chính sách của ngân hàng từ mức 3,75% lên 4,00% đúng như dự báo của thị trường.

Thống đốc Andrew Bailey cho biết hiện nay, áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng cao đang đủ lớn để việc tăng lãi suất ngân hàng là cần thiết. Ông cũng dự báo, trừ khi cuộc xung đột ở Trung Đông được giải quyết, nếu không thì đây cũng khó có thể là đợt tăng cuối cùng trong năm nay.

Theo số liệu chính thức, lạm phát tại Anh vào tháng 9 đạt 3,5% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 11 tháng qua, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BoE. Nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng này là giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông và tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, làm giảm nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Dù lạm phát tăng vọt, BoE vẫn nâng dự báo tăng trưởng kinh tế GDP của Anh trong năm 2026 và 2027 lên mức 1,6% trong năm nay và 1,3% vào năm 2027 từ mức 1,1% trong cả 2 năm theo dự báo hồi tháng 7.