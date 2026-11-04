Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/11

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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 3/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 VND/USD, chỉ giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.399 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.861 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.762 VND/USD, giảm tiếp 15 đồng so với phiên 2/11.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 26.050 VND/USD và 26.160 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 03/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,40 - 1,10 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên đầu tuần, giao dịch tại: qua đêm 3,70%; 1 tuần 4,30%; 2 tuần 5,00% và 1 tháng 5,50%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giữ nguyên ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần trong khi tăng 0,01 – 0,02 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,93%, 1 tháng 4,04.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ tăng nhẹ ở các kỳ hạn 7 năm và 10 năm, chốt phiên ở mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 07 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Có 3.226,20 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 11.065,35 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 7.839,15 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 116.381,24 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua dù có nhịp hồi phục đầu phiên chiều nhưng trong phần còn lại của phiên đều thiên về hướng tiêu cực. Kết phiên, VN-Index giảm 11,10 điểm (-0,65%) về mức 1.699,62 điểm; HNX-Index tăng 0,87 điểm (+0,35%) lên 251,42 điểm; UPCoM-Index thêm 0,10 điểm (+0,08%) đạt 122,05 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt trên 16.300 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 518 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. So với tháng 12/2025, CPI tháng 10 tăng 4,41%; tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Tin quốc tế

Báo cáo hàng tháng về Cơ hội Việc làm và Biến động Lao động Mỹ (JOLTS) cho thấy, số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 9 đã tăng thêm 333.000 lên mức 7,52 triệu cơ hội, trái với dự báo giảm xuống mức 77,2 triệu. Đây là một tín hiệu đáng khích lệ: bất chấp những khó khăn hiện tại như giá nhiên liệu (dầu diesel và xăng) ở mức cao cùng áp lực lạm phát dai dẳng, các doanh nghiệp vẫn đang dần tăng cường tuyển dụng.

Báo cáo này được công bố ngay trước báo cáo về số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 10, dự kiến sẽ được Văn phòng Thống kê Lao động Mỹ công bố vào cuối tuần này. Theo dự báo chung từ Phố tuầnall, số lượng việc làm sẽ tăng 59.000 - cao hơn mức tăng khiêm tốn chỉ 29.000 của tháng 9 - trong khi tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng vẫn duy trì ở mức 4,2%. Trong một diễn biến kinh tế khác vào thứ Ba, số lượng đơn đặt hàng đối với các sản phẩm công nghiệp trong tháng 9 đã tăng vọt 1,8%, vượt xa mức dự báo 1,3% và cao hơn đáng kể so với mức tăng chỉ 0,3% ghi nhận trong tháng 8.

Ngân hàng trung ương Úc (RBA) tăng lãi suất chính sách lên mức cao nhất 18 năm để đối phó với lạm phát cao. Sau cuộc họp chính sách hôm qua, RBA nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên mức 4,85% - mức cao nhất kể từ tháng 11/2008. Động thái này của RBA nằm trong dự báo của các chuyên gia kinh tế, đồng thời đánh dấu lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay.

Trong tuyên bố của mình, RBA cho biết quyết định này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối: 6 thành viên bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất, trong khi 3 thành viên khác chọn giữ nguyên. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước Úc vẫn đang phải vật lộn với tình trạng lạm phát cao. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 đã tăng 4,3%, cao hơn mức 4% của tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 3. RBA cũng nhận định rằng lạm phát dự kiến sẽ “duy trì ở mức cao trong phần lớn năm 2027” và khó có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu từ 2% đến 3% trước cuối năm 2027 - chậm hơn ba quý so với dự báo trước đó.

Theo RBA, nguyên nhân là do giá nhiên liệu và các loại hàng hóa khác tăng cao, cùng với các yếu tố như đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) - vốn đang thúc đẩy giá các mặt hàng công nghệ tăng nhanh. RBA vẫn đang nỗ lực kiểm soát lạm phát trong bối cảnh chi phí vay vốn tăng cao cùng áp lực chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên các hộ gia đình và hoạt động kinh tế.