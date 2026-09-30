Điểm lại thông tin kinh tế ngày 29/9

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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 29/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 VND/USD, giảm 02 đồng so với phiên đầu tuần.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.399 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.861 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.971 VND/USD, giảm 09 đồng so với phiên 28/09.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 25 đồng ở chiều mua vào và 45 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.960 VND/USD và 26.080 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 29/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,30 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm trong khi đi ngang ở các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng, tăng 0,20 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên đầu tuần, giao dịch tại: qua đêm 0,20%; 1 tuần 6,50%; 2 tuần 6,10% và 1 tháng 6,30%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD không thay đổi ở kỳ hạn qua đêm trong khi tăng 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần và giảm 0,01 điểm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,89%; 2 tuần 3,91%, 1 tháng 4,01.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giữ nguyên ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ tăng nhẹ ở kỳ hạn 5 năm, chốt phiên với mức: 3 năm 3,71%; 5 năm 4,29%; 7 năm 4,33%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,58%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 9.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 07 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và ngày 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 9.813,76 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 11.378,73 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 1.564,97 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 140.458,94 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua không mấy khả quan, các chỉ số chính đều giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm nhẹ 2,95 điểm (-0,17%) xuống mức 1.777,73 điểm; HNX-Index mất 1,40 điểm (-0,52%) còn 269,91 điểm; UPCoM-Index tăng nhẹ 0,54 điểm (+0,43%) lên 125,50 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt gần 11.400 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 379 tỷ đồng cả 3 sàn.

Tại báo cáo kinh tế công bố ngày 28/9, Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam quý III/2026 tăng 8,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,4% của quý II, cho thấy đà tăng trưởng vẫn được duy trì dù môi trường bên ngoài còn nhiều thách thức. Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng mạnh trong thời gian còn lại của năm 2026. Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 đạt 10,6% so với cùng kỳ năm trước và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 9,5%.

Tin quốc tế

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ do Conference Board khảo sát đã giảm xuống mức 81,9 trong tháng 9 từ mức 88,6 của tháng 8 (mức dự báo chung là 89,0). Chỉ số về điều kiện hiện tại giảm 8 điểm và chỉ số kỳ vọng giảm 6 điểm. Kết quả này thấp hơn mọi dự báo trong cuộc khảo sát và đưa tâm lý người tiêu dùng xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua.

Trên thị trường lao động, dữ liệu JOLTS (thống kê về số lượng việc làm cần tuyển và sự luân chuyển lao động) cho thấy, số lượng việc làm cần tuyển đã giảm 256.000 xuống còn 7,079 triệu, thấp hơn mức dự báo chung là 7,228 triệu. Trong khi đó, tỷ lệ tự nguyện nghỉ việc - chỉ báo sớm quan trọng nhất đối với tăng trưởng tiền lương - vẫn duy trì ở mức 1,9%.

Ngân hàng trung ương Úc (RBA) nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 15 năm. Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 9, Hội đồng chính sách tiền tệ RBA đã nhất trí bỏ phiếu tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản từ mức 4,35% lên mức 4,60%, nâng tổng mức thắt chặt trong năm nay lên đúng 100 điểm cơ bản.

Hội đồng cho biết, kể từ cuộc họp tháng 8, một số rủi ro khiến lạm phát tăng cao đang dần trở thành hiện thực. Đã có thêm những gián đoạn đối với nguồn cung dầu toàn cầu và dữ liệu gần đây cho thấy tăng trưởng cũng như lạm phát tại Úc đang cao hơn dự kiến. RBA sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu một cách bền vững, bao gồm cả việc tiếp tục tăng lãi suất mục tiêu nếu cần thiết.

Theo Văn phòng Thống kê Úc ABS, chi tiêu hộ gia đình của Úc đi ngang trong tháng 8 sau khi tăng 1,1% tháng trước đó và không đạt kỳ vọng thị trường ở mức tăng 0,4%. So với cùng kỳ 2025, chi tiêu hộ gia đình tăng chậm lại với mức 6,8% từ mức 7,0% của năm trước. Chi phí nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột liên quan đến Iran đã đẩy giá danh nghĩa của một số nhóm hàng hóa lên cao, biến giá dầu thành yếu tố then chốt tác động đến cả chi tiêu lẫn lạm phát.