Điểm lại thông tin kinh tế ngày 29/10

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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 29/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.644 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.412 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.876 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.826 VND/USD, giảm 29 đồng so với phiên 28/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào trong khi giữ nguyên ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.950 VND/USD và 26.070 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 29/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,02 – 0,40 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 3,70%; 1 tuần 5,28%; 2 tuần 5,43% và 1 tháng 5,60%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng 0,01 – 0,02 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,84%; 1 tuần 3,88%; 2 tuần 3,91%, 1 tháng 4,03.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp không thay đổi ở tất cả các kỳ hạn, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 07 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày, 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 10.556,99 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 7.807,59 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 2.749,40 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 107.157,94 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán hôm qua tiếp tục rung lắc, sắc đỏ lan rộng ở cả 3 sàn. Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,62%) về mức 1.755,61 điểm; HNX-Index mất 3,25 điểm (-1,25%) còn 256,61 điểm; UPCoM-Index lùi 1,64 điểm (-1,30%) xuống 124,10 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt trên 13.050 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 240 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ ngày 29/10/2026. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít lên mức tối đa 26,027 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25,734 đồng/lít; dầu diesel 0,05S tăng 696 đồng/lít lên mức tối đa 30,246 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 223 đồng/kg, lên 23,596 đồng/kg. Trong kỳ này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng trên.

Tin quốc tế

Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III, lạm phát vẫn ở mức cao. Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3 đạt 3,4% so với quý trước, tăng vọt so với mức 2,2% của quý 2, cao hơn một chút so với dự báo 3,2% của thị trường. GDP tăng cao nhờ vào sức tiêu dùng vững chắc, đầu tư của doanh nghiệp tăng vọt, dẫn đầu là các hoạt động liên quan đến công nghệ; tuy nhiên, do phần lớn các yếu tố đầu vào được nhập khẩu, tác động từ thương mại ròng đã triệt tiêu hoàn toàn đóng góp từ chi tiêu vốn.

Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng mạnh ở mức 3,8% so với quý trước, đầu tư tư nhân tăng vọt 19,4%, trong đó đầu tư vào thiết bị tăng 20,9%. Về lạm phát, chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE toàn phần, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi, ghi nhận mức tăng 3,6% so với cùng kỳ, trong khi PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 3,1% so với cùng kỳ trong tháng 9, đều cao hơn mức tăng của tháng 8 và đúng như kỳ vọng.

Tuy nhiên, áp lực lên sức mua, xuất phát từ mức tăng lương thấp và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khiến thu nhập khả dụng thực tế của các hộ gia đình giảm 0,3% so với tháng trước trong tháng 9. Điều này dự kiến sẽ góp phần làm chậm lại chi tiêu tiêu dùng trong quý IV; bên cạnh đó, chi tiêu chính phủ cũng có khả năng giảm bớt sau khi đã tăng mạnh 5,3% trong quý III. Theo các chuyên gia, hệ quả là, Fed vẫn còn nhiều việc phải làm để kiểm soát áp lực giá cả, thị trường dự báo Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 12.

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất chính sách. Sau đợt điều chỉnh gần nhất (ngày 10/9/2026 khi ECB tăng thêm 0,25%), tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 29/10, các mức lãi suất chủ chốt của ECB đang được duy trì ở các mức sau: Lãi suất tiền gửi (Deposit facility rate): 2,5% (mức lãi suất quan trọng mà ECB áp dụng đối với tiền gửi của các ngân hàng thương mại tại ngân hàng trung ương); Lãi suất tái cấp vốn chính (Main refinancing operations rate): 2,65%; Lãi suất cho vay cận biên (Marginal lending facility rate): 2,9%. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách dường như đồng thuận cần tiếp tục thắt chặt chính sách, họ vẫn quyết định chờ đợi thêm dữ liệu.

Chủ tịch ECB thừa nhận, giá năng lượng đã tăng vượt mức dự báo cơ sở của ECB, khiến lạm phát duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu trong các quý tới. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách kết luận, chính sách tiền tệ hiện tại đang ở vị thế phù hợp để dành thêm thời gian đánh giá các dữ liệu sắp tới, vì sẽ có rất nhiều dữ liệu được công bố từ nay cho đến cuộc họp tháng 12.